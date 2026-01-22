Fruticultura en Río Negro: los pedidos clave de la provincia a Nación para reactivar el sector

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, luego de la reunión de la mesa consultiva regional de SENASA, explicó algunos de los temas específicos planteados desde la representación provincial. Luego de la llegada del nuevo gobierno libertario, “hubo modificaciones estructurales grandes, y ahora estamos un poco más encaminados en los objetivos puntuales”.

Sobre la propuesta de volver a un programa regional de supresión de la carpocapsa, el funcionario destacó que “la realidad es que todo lo ven con buenos ojos, de la mano de la incorporación de tecnología, con la experiencia que tiene el INTA, y con SENASA , y todos llegamos a la conclusión de que hay que empezar a trabajarlo por bloques ( esparciendo feromona líquida desde drones ), de manera experimental, y obviamente también trabajar en la cuestión fitosanitaria diplomática, para que Brasil apruebe esos métodos de confusión sexual y apruebe la tecnología, con lo cual, sin duda, ya quedó disparada desde SENASA una mesa de trabajo para trabajar exclusivamente en el tema”.

image Protección estructural: Río Negro insiste ante Nación por créditos a largo plazo para mallas antigranizo, buscando superar el actual 10% de superficie protegida.

Desde la provincia se volvió a plantear la necesidad de un financiamiento específico para avanzar en la instalación de mallas antigranizo, que hoy cubren poco más del 10% de la superficie plantada.

“Reiteramos pedidos que ya veníamos llevando a cabo, porque hay muchos productores eficientes que necesitan un cambio estructural para protegerse del clima. No sirve de nada tener los mercados, si no contamos con créditos de largo plazo”, confirmó, luego de presentar un análisis de los últimos daños que causaron las tormentas de granizo.

“Esos números sirven para explicar la necesidad de no estar permanentemente en emergencia agropecuaria, sino que salgamos de manera estructural, y volvimos a plantear los plazos que necesitamos y las tasas que necesitamos, y quedó abierta también una posibilidad de trabajar con el Banco Nación al respecto”, manifestó.

image Tecnología contra la plaga: La provincia impulsa el uso de drones para la aplicación de feromona líquida contra la carpocapsa, buscando la validación diplomática con Brasil.

“Buena relación”

Sobre la receptividad de los planteos, Fernández aseguró que “siempre son receptivos, y la verdad que con Nación tenemos una buena relación. La importancia es que todos entiendan que los plazos productivos no son los financieros, y que, para nosotros, cada cosecha es muy difícil llevar adelante si no tenemos cambios urgentes”.

Un capítulo aparte y de especial interés para el sector empacador fue el repaso sobre las gestiones de comercio exterior. El secretario aseguró que “ya veníamos trabajando nosotros con Cancillería y tenemos como prioridad, a pedido del sector, abrir los mercados limítrofes, como por ejemplo la pera a Bolivia. Pero Vietnam, Israel y Corea, mercados que venimos pidiendo para la cereza y para la pera, y que están avanzados. En eso sí se ha avanzado mucho desde Cancillería en lo que respecta a la apertura de los mercados al mundo, y hubo un avance notable desde la última reunión”.

Fuente: Redacción +P