FUNBAPA incorpora nueva tecnología para reforzar el control de la mosca de los frutos en la Patagonia

La Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica ( FUNBAPA ) anunció la incorporación de un nuevo sistema tecnológico aplicado a la liberación de insectos estériles, una herramienta clave en el marco del Programa de Control de Mosca de los Frutos. Esta innovación representa un avance significativo en la modernización de las estrategias sanitarias de la región y refuerza el posicionamiento de la Patagonia como una de las áreas con mayor nivel de control fitosanitario a nivel internacional.

El nuevo sistema implementado por la institución permite optimizar los procesos operativos vinculados a la cría, manejo y liberación de insectos estériles, técnica ampliamente utilizada para la supresión de poblaciones de mosca de los frutos. A través de esta metodología, se r educe progresivamente la reproducción de la plaga sin necesidad de recurrir a métodos químicos intensivos, lo que contribuye a una producción más sustentable y respetuosa con el ambiente.

Desde la entidad se destacó que esta incorporación tecnológica no solo mejora la eficiencia operativa del programa, sino que también fortalece su capacidad de respuesta ante eventuales contingencias sanitarias. En un contexto productivo donde la prevención es clave, la posibilidad de contar con herramientas más precisas y controladas permite anticiparse a posibles brotes y sostener los niveles de calidad exigidos por los mercados internacionales.

Asimismo, el desarrollo e implementación de este sistema posiciona al Programa de Control de Mosca de los Frutos entre los más avanzados del mundo. La integración de tecnología aplicada a los procesos de liberación de insectos estériles consolida un modelo de gestión basado en la innovación, la mejora continua y la profesionalización de las tareas sanitarias. Este enfoque no solo responde a las exigencias actuales del sector frutícola, sino que también proyecta a futuro un esquema de mayor eficiencia y sostenibilidad.

Impacto en la producción frutícola y el estatus sanitario regional

Uno de los puntos centrales de esta actualización tecnológica es su impacto directo en la calidad y el control de las liberaciones. Este aspecto resulta fundamental para sostener el estatus sanitario de la Patagonia, una condición estratégica que permite proteger la producción frutícola regional. Gracias a este estatus, la región mantiene abiertas las puertas a mercados internacionales que exigen altos estándares fitosanitarios, lo que se traduce en ventajas competitivas para los productores locales.

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En este sentido, la mosca de los frutos representa una de las principales amenazas para la fruticultura, ya que puede generar pérdidas significativas en la producción y afectar la calidad comercial de los productos. Por ello, el uso de insectos estériles como método de control constituye una herramienta clave dentro del esquema sanitario regional. La incorporación de tecnología avanzada en este proceso refuerza la eficacia del sistema y garantiza una mayor precisión en su aplicación.

Otro aspecto destacado es el rol del sector productivo en la concreción de esta inversión. El programa es financiado por productores y actores del sector frutícola, quienes continúan apostando al fortalecimiento de las herramientas sanitarias como base del desarrollo regional. Este acompañamiento sostenido permite no solo mantener en funcionamiento el sistema, sino también impulsar mejoras constantes que aseguren su evolución en el tiempo.

La articulación entre el sector público, las instituciones técnicas y el ámbito productivo ha sido históricamente uno de los pilares del modelo sanitario patagónico. En este caso, la incorporación del nuevo sistema tecnológico refuerza esa lógica de trabajo conjunto, donde la inversión en innovación se traduce directamente en beneficios para toda la cadena productiva.

De cara al futuro, la implementación de este tipo de tecnologías abre la puerta a nuevas mejoras en los sistemas de control biológico de plagas, consolidando a la región como un referente en materia de sanidad vegetal. La experiencia acumulada y la incorporación de herramientas de vanguardia permiten proyectar un esquema cada vez más eficiente, sostenible y competitivo.

En definitiva, la actualización tecnológica llevada adelante por FUNBAPA representa un paso estratégico en la consolidación de un sistema sanitario robusto, moderno y alineado con las exigencias del comercio internacional, reafirmando el compromiso de la Patagonia con la calidad, la innovación y la protección de su producción frutícola.

Fuente: FUNBAPA con aportes de Redacción +P.