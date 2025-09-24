Las temperaturas mínimas de la madrugada no afectaron a la producción

Sin daños en la región por las bajas temperaturas en la madrugada de hoy.

Las temperaturas mínimas registradas en la madrugada de este miércoles no afectaron el corazón productivo del Alto Valle de Río Negro. Según datos oficiales de las estaciones meteorológicas distribuidas en distintas zonas de la región, los termómetros se acercaron a mínimas promedio de 4 °C en áreas rurales según datos de las estaciones meteorológicas de la Provincia. Sin embargo, en sectores más depresivos, donde el aire frío se acumuló con mayor intensidad, se alcanzaron valores más extremos, llegando a mínimas de 2 °C pero en ningún caso perforó los 0°C.

Las mínimas se ubicaron a las 7 de la mañana con valores todos por encima de los 0°C. En este punto, la madrugada no revistió gravedad teniendo en cuenta el período crítico en términos fenológicos en las que se encuentran las plantaciones. Hay que recordar que as distintas especies frutales se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, lo que las vuelve altamente vulnerables a las bajas temperaturas.

En el caso de los frutales de carozo, como ciruelas, duraznos y cerezas, los ejemplares se encuentran actualmente entre las fases frutos en desarrollo. Mientras que en pomáceas están menos avanzadas.

Reiteramos el pronóstico presentado anoche por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que corresponde a la noche del martes y madrugada de hoy:

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Fuente: AIC, INTA con aportes de la Redacción Central.