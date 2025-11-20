Luego del granizo, liberaron créditos por $5.000 millones para productores

Los fondos servirán para las tareas culturales previas a la cosecha, como es el caso del raleo.

Quedó habilitada la línea especial de financiamiento para que los productores frutícolas puedan afrontar los costos del raleo y otras tareas culturales que serán necesarias para acondicionar el monte frutal luego del castigo sufrido por la última tormenta de granizo. Se trata de un crédito de corto plazo, que tendrá varios meses de gracia y que deberán comenzar a pagar en julio de 2026. Serán seis cuotas a tasa cero y los fondos, una vez completada la documentación, “se depositan de manera automática luego de pasar a firmar por Fiduciaria (Río Negro Fiduciaria S.A.)”, aseguró Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores.

El fondo disponible es de 5.000 millones de pesos y la Provincia es la garantía, que debe responder ante el Gobierno Nacional aun ante la mora de los productores. También asumirá los costos de la actualización, que estará atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A través de sus canales oficiales, desde el Poder Ejecutivo provincial se destacó que “el gobernador Alberto Weretilneck anunció el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025, una herramienta central del Gobierno de Río Negro para acompañar a los productores frutícolas en una etapa determinante del ciclo productivo”.

El programa contempla una ayuda de $1.000.000 por hectárea, con un máximo de $10.000.000 por productor, con tasa 0%, sin gastos administrativos y a devolver en seis cuotas mensuales iguales, con primer vencimiento el 10 de julio de 2026. La garantía requerida será un pagaré equivalente al 130% del monto total a devolver, se informó de manera oficial.

Requisitos

“Los productores deben pasar por sus respectivas cámaras o la sede de la Federación para iniciar sus trámites, porque fuimos nosotros los que gestionamos este crédito”, aclaró Hernández. La inscripción se mantendrá abierta hasta los primeros días de diciembre, al menos.

Además de completar el formulario online, los productores deberán presentar la documentación correspondiente: DNI, constancia de CBU, RENSPA actualizado, certificados de libre deuda y documentación societaria o de sucesiones, según cada caso.

“El raleo es un momento financieramente crítico para la fruta y para el empleo rural. Este año es muy difícil llegar a la siguiente cosecha. Este financiamiento es una respuesta concreta para sostener la actividad y acompañar a los productores con capital de trabajo en una etapa clave del año”, destacó, por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy.

Fuente: Gobierno de Río Negro con aportes de Redacción +P.