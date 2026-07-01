Malla antigranizo: los detalles de la nueva línea de créditos a 7 años para Río Negro

Se presentó ante los presidentes de las cámaras de productores de fruta de Río Negro una línea de crédito por 10 millones de dólares destinada a financiar la colocación de malla antigranizo, y a partir de las garantías que ofrece el gobierno provincial, podrán acceder a esos recursos sin la necesidad de hipotecar sus chacras.

La línea tiene dos variantes. Una en dólares , con un plazo de 84 meses —7 años— con un año de gracia para el pago de capital. La otra es en pesos, la cual tiene un plazo de 60 meses —5 años— con 6 meses de gracia. Ejecutivos del Banco Patagonia subrayaron que créditos con plazos de esa extensión —con fondeo local— no existen hoy en el mercado argentino.

La tasa en dólares es fija del 6,75% anual, con un año de gracia y 5 para pagar y se puede precancelar anticipadamente si el productor consigue mejores condiciones. La tasa en pesos, también fija, está por debajo del 3% mensual. En este caso, quienes adquieran la malla al proveedor Agrinet —una empresa mendocina con la que el banco firmó un convenio— acceden a una tasa subsidiada por ese proveedor, aunque la línea no exige comprarle a él: cada productor elige dónde adquiere el material.

El anuncio se hizo el martes al mediodía en un encuentro realizado en la sede de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, al cual acudieron el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, y dirigentes de todo el Alto Valle.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 17.04.53 (1) Banco Patagonia financia mallas antigranizo a 5 y 7 años de plazo y sin hipotecar las chacras.

Por el lado de las garantías, la provincia sumó 1.000 millones de pesos adicionales al Fondo de Garantías (FoGaRío), exclusivamente para avalar créditos de malla antigranizo esta temporada. Ese fondo —que nació con 2.000 millones de pesos y con capacidad de garantizar hasta 10.000 millones— es el mecanismo que le permite al productor presentarse al banco sin hipotecar su propiedad: FoGaRío emite el certificado de aval, el banco lo toma como garantía de primera línea y desembolsa los fondos.

FoGaRío, además, como adelantó +P, será quien haga la evaluación de la "carpeta" que presente cada productor con su plan de negocio, y emitirá un dictamen sobre la viabilidad de la inversión, atendiendo la capacidad de repago según variedad plantada y producción de kilos por hectárea.

Como explicaron Jorge Davicino (gerente regional) y Mariano Manduca (jefe de políticas públicas) del Banco Patagonia, no hay monto mínimo ni máximo fijo, y se explicó que el crédito cubre el costo total de instalación de la malla —tela, postes, mano de obra y montaje—, pero no incluye capital de trabajo, una decisión que el propio sector pidió para que cada productor decida si financia esa parte por separado o la resuelve con su propia estructura de personal. El banco estimó un costo de referencia de alrededor de 15.000 dólares por hectárea y pensó la línea con un promedio de 10 hectáreas por productor, aunque aclaró que está disponible para quienes necesiten cubrir superficies menores. El cupo total es ampliable según la demanda.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 17.04.53 Nueva línea de créditos busca proteger la fruticultura tras una temporada de fuertes granizadas.

La línea ya está vigente en todas las sucursales del banco en la provincia. No es requisito ser cliente: quienes no lo son pasan por un proceso de vinculación, pero el análisis del proyecto de crédito es idéntico para todos.

Por qué ahora

La última temporada dejó casi 500 productores afectados por el granizo de unos 950 activos, tanto en Alto Valle como en Valle Medio y Valle Inferior. El ministro de Producción Banacloy, en sus palabras de bienvenida, estimó que cerca del 30% de los establecimientos sufrieron daños significativos.

Aseguró que el financiamiento en realidad es a todo el sector productivo, porque, expresó, "sin productor no hay empaque, no hay exportación y no hay trabajo en los pueblos del valle".

FUENTE: Redacción +P