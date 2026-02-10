Menos cosecha y más controles: Neuquén limita la llegada de trabajadores golondrina

La provincia pidió a Tucumán frenar el envío de trabajadores ante la caída de la demanda laboral en las chacras. (Foto: La Gaceta de Tucumán)

Funcionarios del gobierno de Neuquén se pusieron en contacto con autoridades de la provincia de Tucumán para solicitar que dejaran de financiar el envío de trabajadores golondrina a las chacras neuquinas, ya que, al haber menos fruta por tormentas de granizo y por la reconversión de monte frutal a pastura, hay menos demanda de mano de obra. La reacción estuvo motivada porque se detectó en algunos municipios, sobre todo en El Chañar, que había gente durmiendo en la calle.

“ Es muy difícil decirle a una persona que no se puede bajar de un colectivo” , manifestó Pablo Castillo, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, quien aseguró que “nos sorprendió muchísimo, sobre todo en la segunda quincena de enero, la llegada de estos colectivos sin ningún respaldo para los trabajadores”.

Habitualmente ingresaban a la región unos 25.000 trabajadores oriundos de provincias del norte del país para levantar la cosecha. En los últimos años, según estimaciones del gremio de los rurales, ese ingreso se estabilizó en unos 18.000 cosechadores.

Explicó, en declaraciones a LU5, que “no es la misma cantidad de gente que se necesita respecto de años anteriores”, y confirmó que la llegada de los golondrinas “un poco fue impulsada por el gobierno de Tucumán, como es habitual”, debido a que es el tesoro de aquella provincia el que financia los transportes.

Poco trabajo: preocupación por la llegada de colectivos

“No vienen con un trabajo fijo, sino que vienen a ver qué pasa, y en ese contexto nos encontramos con varios colectivos que, de golpe y porrazo, llegaban con muchos trabajadores desde Río Negro”, comentó.

Para contener esta situación, se trabajó en conjunto con los intendentes de Centenario, Vista Alegre y El Chañar. “La idea fue explicarle a las personas que venían que, si no tenían trabajo, lamentablemente no podían quedarse, porque no teníamos lugar”, dijo el funcionario, luego de reconocer que “nos encontramos con mucha gente en la calle, sobre todo en El Chañar”.

Desde la Subsecretaría de Trabajo también solicitaron la participación del gremio UATRE y del RENATRE, entidad que controla el trabajo registrado.

Luego “mantuvimos reuniones vía telefónica con la gente de Tucumán”, en las cuales “explicamos que no estábamos en condiciones de darles trabajo como lo hacíamos en años anteriores”.

Cosecha Patagonian Fruits41 La menor producción frutícola redujo la demanda de mano de obra y obligó a ordenar el ingreso de cosechadores.

Castillo aseguró que “hoy la situación está más ordenada” y que una de las herramientas para llegar a esa situación fue establecer controles en las rutas para verificar que los ocupantes de los colectivos tuvieran una convocatoria laboral.

“Ha participado Gendarmería en estos controles, y también la gente de UATRE, la policía y los municipios”, porque “si no venían con sus altas y no se les podía encontrar lugar dentro de las cuarenta y ocho o setenta y dos horas, les pedíamos el regreso”.

Reconoció que, si los golondrinas no contaban con un lugar donde dormir, “no podían dormir en cualquier lado y que se generen situaciones que no son correctas”. Al verificar que en algunos casos no traían una convocatoria para trabajar de alguna empresa o chacra, “les tuvimos que pedir a los colectivos que regresen”.

Fuente: Radio LU5 con aportes de Redacción +P.