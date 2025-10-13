Moño Azul recibe el Sello de Calidad "Alimentos Argentinos, una elección natural"

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, otorgó a la firma Moño Azul S.A.C.I.A. el derecho de uso sin exclusividad del Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural” y su versión en inglés “Argentine Food, a Natural Choice”, para distinguir su producto peras frescas comercializadas bajo las marcas Moño Azul, Amancay, Dos Flechas y Salud.

La resolución, publicada recientemente en el Boletín Oficial, reconoce el cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos técnicos y de calidad establecidos por la Ley Nº 26.967 y la Resolución Nº 392/2005, normas que regulan la concesión de este distintivo que identifica alimentos argentinos de calidad superior y producción sustentable.

Moño Azul, con sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y plantas de empaque habilitadas por el SENASA en Vista Alegre Norte (Neuquén) y Villa Regina (Río Negro), acreditó el cumplimiento del Protocolo de Calidad para Peras Frescas, aprobado por la Resolución Nº 2/2018 de la ex Secretaría de Agregado de Valor.

Un sello que distingue a la producción nacional

El Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural” fue creado por la Ley Nº 26.967 y busca promover la diferenciación y valorización de los productos agroalimentarios nacionales, tanto en el mercado interno como en el externo. Su obtención permite a las empresas exhibir un distintivo oficial que certifica la calidad, trazabilidad y buenas prácticas productivas, reforzando la imagen del país como productor de alimentos confiables y de excelencia.

Además, los productos que cuentan con este reconocimiento acceden a un reintegro adicional del 0,5% sobre las exportaciones, según lo establecido en el Decreto Nº 1341/2016. Para poder acceder a ese beneficio, las empresas deben acreditar el uso del sello en los envases o rótulos de los productos destinados a la exportación.

Compromiso con la calidad y la exportación

La resolución establece que Moño Azul podrá utilizar el sello por un plazo de dos años, contados a partir de la publicación oficial, y que el distintivo deberá exhibirse de forma visible en los envases o elementos de packaging de las peras frescas exportadas. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2027, todos los envases con derecho de uso del sello deberán tener un peso igual o inferior a 20 kilogramos, conforme a las disposiciones vigentes.

El reconocimiento a Moño Azul reafirma la posición de la compañía como uno de los referentes de la fruticultura patagónica y del país. Con más de medio siglo de trayectoria, la empresa se destaca por su producción integrada de peras y manzanas, orientada principalmente a los mercados internacionales, donde la fruta argentina es sinónimo de frescura y calidad.

Un impulso a la identidad agroalimentaria argentina

Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que la incorporación de nuevas empresas al programa “Alimentos Argentinos” contribuye a fortalecer la presencia de los productos nacionales en el mundo y a consolidar una identidad agroalimentaria basada en la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

De esta manera, las peras de Moño Azul se suman al conjunto de alimentos que llevan el sello oficial que distingue lo mejor de la producción argentina, reafirmando el compromiso del sector frutícola con los más altos estándares de calidad y con la promoción de la marca país en los mercados internacionales.

Fuente: SAGPYA con aportes de la Redacción +P.