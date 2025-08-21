Productores argentinos de cerezas apuestan a superar la calidad chilena en el Cherry Day 2025

Es miércoles a la mañana y en Roca sólo se habla de cerezas . En el marco del Cherry Day 2025, productores, expertos y empresarios se reunieron para analizar el mercado, presentar caminos posibles para ser más eficientes y mejorar de la calidad, y para ensayar respuestas posibles a la pregunta del millón: Si la cereza se da tan bien, ¿por qué no aumenta la superficie cultivada desde hace años?

En diálogo con +P , Alejandro Zimmermann, Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI), repasó los desafíos en materia de financiamiento, habló de “cuidar a la Patagonia” y aseguró: “Chile está posicionado en el mundo con un volumen inmenso y buena calidad. Nosotros tenemos que tener mejor calidad que Chile, ese es el objetivo, no el volumen ”.

A continuación la entrevista completa:

-¿Cómo ve esta temporada?

-Todas las temporadas son distintas, con nuevos desafíos. Siempre nos tomamos revancha de la temporada pasada, tratando de mejorar y de evaluar todos los puntos críticos por los que pasamos, que lo hemos hecho. Estamos apuntando más que nada a la calidad de fruta. Argentina ya está posicionada como una fruta de muy buena calidad.

Chile está posicionado en el mundo con un volumen inmenso y buena calidad. Nosotros tenemos que tener mejor calidad que Chile, ese es el objetivo, no el volumen. Con el volumen de Chile no vamos a competir nunca ni vamos a llegar a los precios… Nosotros tenemos que imponer la calidad. Que los clientes de afuera aprecien la calidad de la cereza argentina. De esa manera, vamos a seguir posicionándonos no solamente en China, sino en todas partes del mundo donde la Argentina está enviando cerezas.

Cherry Day General Roca (37) El mundo cerecero de Norpatagonia se reunió en Río Negro.

-¿Se anima a arriesgar un número para el cierre de este año?

-Es muy temprano, pero estamos en las 8.000 toneladas.

-Mencionó el tema precios, ¿van a ser un desafío este año?

-Sí, este año hay una particularidad. El año pasado, la caída de los precios en el mercado chino antes del año nuevo y después del año nuevo fue muy grande. Este año, el año nuevo chino está atrasado, es el 17 de febrero, y eso nos viene bien. En este sentido, vamos a tener que esperar a ver cómo resuelven los chilenos el problema con respecto al volumen que envían a China. Yo creo que China para ellos siempre va a ser el mercado principal. Ellos van a enviar un 80 o 85% de su producción a China y nosotros nos acomodaremos. Seguramente iremos a China, vamos a tratar de ser más fuertes en Estados Unidos, que también nos fue bien este año, y también en Europa, el sudeste asiático y Medio Oriente. Ahí estamos bien posicionados.

-¿Cómo está la cuestión logística y la competencia con otros sectores?

-Siempre nos pasa. Justo cuando salimos nosotros, están no solamente el salmón, están los arándanos, las carnes, y las bodegas aéreas están que explotan… El espacio aéreo está con mucha demanda. Siempre nos estamos acomodando.

-Aunque no se apunta al volumen, ¿hay margen para ampliar la superficie plantada?

-El sector sigue creciendo de a poco, lo que pasa es que está creciendo mucho a pulmón propio. Si hubiese alguna política para el financiamiento que nos ayude, el productor está para seguir creciendo. Aquí en el Valle hay productores nuevos. Hacemos el mismo reclamo que hacen todos los productores, ya sea de cerezas, frutícolas o ganaderos: es sacarle carga y dar una mano de apoyo financiero.

Cherry Day General Roca (19) "El sector productivo argentino siempre apuesta y nunca baja los brazos", dijo.

-¿Por qué cree que no se hace, siendo que es un sector que demostró buenos resultados?

-Y sí, sigue mostrando buenos resultados. El sector productivo argentino siempre apuesta y nunca baja los brazos. Por más que le carguen más peso al carro, nunca baja los brazos. Siempre está con la revancha de la temporada que viene o la revancha de la cosecha que viene... Cuando se tiene un buen año, ¿qué hace? Invierte, de su bolsillo. Como han hecho algunos de otros lados, Chile ha crecido de forma impresionante en cerezas, y lo han hecho con apoyo financiero y estabilidad. Aquí se apuesta a la producción con todos los vaivenes que tenemos.

Volviendo al tema de la superficie, tenemos un lugar en la Patagonia privilegiado que puede albergar muchas más plantaciones que podemos explotar mejor, seguramente. Es una lástima que no se aproveche porque el clima que tenemos aquí y el producto que sale de la Patagonia al mundo es espectacular. Y la gente lo valora, por eso hay que cuidar la Patagonia, las barreras. La Patagonia es como una marca registrada, lo que viene de la Patagonia es sanidad, es casi orgánico… El cuidado nacional de la Patagonia, para mí, es fundamental y no lo podemos perder.

-¿Y cree que está ese riesgo?

-El año pasado estuvo complicado. Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para seguir cuidando la Patagonia. Para mí es algo que los argentinos tenemos y no lo tiene todo el mundo. A ver, dígame un lugar donde haya esta naturaleza, esta extensión de tierra… Creo que no hay.