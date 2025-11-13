Tras la polémica, Lorena Villaverde llamó a asistir a los productores del Alto Valle

Villaverde se retractó tras las repercusiones por su mensaje sobre el granizo y pidió apoyo urgente para los productores damnificados.

La diputada y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, volvió a ser el centro de la polémica luego de publicar un video en redes sociales donde calificaba como “hermosa” y “alucinante” la tormenta de granizo que azotó este lunes a los valles rionegrinos, dejando cuantiosos daños en las plantaciones frutícolas de la región.

En las imágenes, que fueron rápidamente difundidas antes de ser eliminadas , se veía a Villaverde en el patio de su casa mientras el granizo caía con fuerza. La actitud de la legisladora generó un fuerte repudio de parte de productores frutícolas, legisladores locales y vecinos, quienes señalaron que sus palabras eran una falta de respeto hacia quienes sufrieron pérdidas millonarias debido al fenómeno climático.

Frente a la ola de críticas, la diputada decidió publicar un segundo video para aclarar sus dichos y pedir disculpas. “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta. Nunca podría alegrarme por algo que dañe el trabajo y el sacrificio de quienes sostienen nuestra producción”, expresó Villaverde.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorena Villaverde (@lorenavillaverdern)

Asimismo, explicó que su reacción inicial respondía al asombro por la fuerza del clima, no a una celebración del daño causado: “Lo que sentí fue asombro por la fuerza del clima y también preocupación por sus consecuencias. En este momento lo importante es estar cerca de los productores, acompañar, escuchar y buscar soluciones reales para que nadie quede a la deriva”.

En otro tramo de su mensaje, la legisladora reconoció que su espontaneidad le jugó una mala pasada: “A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención fue celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar, todo lo contrario”, afirmó.

Villaverde también llamó a realizar un relevamiento inmediato para conocer la magnitud de las pérdidas que provocó el temporal en el Alto Valle de Río Negro, una de las zonas frutícolas más importantes del país. “Es necesario realizar un relevamiento inmediato para detectar la magnitud de las pérdidas que afectaron a la región y buscar medidas concretas de asistencia a todos los productores”, sostuvo.

La diputada destacó la importancia del sector frutícola en la economía provincial y aseguró que se comprometerá a gestionar ayuda para los damnificados. “La producción frutícola es el corazón de nuestra economía regional. Sabemos del esfuerzo que hay detrás de cada chacra, de cada productor, de cada familia trabajadora, y lo que eso significa perderlo todo en pocos minutos. Ahí estaré acompañando a todos los productores, como siempre lo he hecho, para realizar las gestiones necesarias de asistencia concreta”, remarcó.

La tormenta del lunes afectó principalmente a zonas de Allen, Cipolletti y General Roca, donde el granizo provocó daños severos en perales, manzanos y viñedos. En tanto, asociaciones de productores pidieron al gobierno provincial y nacional medidas urgentes de ayuda.

El episodio volvió a colocar a Villaverde bajo la lupa pública y dentro de la interna política de LLA, donde algunos referentes expresaron preocupación por la reiteración de episodios mediáticos que involucran a la legisladora.

Fuente: Redacción +P.