Un durazno gigante de EE. UU. rompe el récord mundial Guinness

Un hecho insólito acaba de poner a la pequeña localidad de Crozet, en el estado de Virginia (EE. UU.) , en el mapa mundial de la fruticultura. La explotación agrícola Chiles Peach Orchard obtuvo oficialmente el Récord Guinness del durazno más pesado del mundo, tras cultivar una fruta que alcanzó un sorprendente peso de 1,83 libras, equivalentes a 0,83 kilogramos.

El fruto fue cosechado a principios de septiembre por los trabajadores del huerto, quienes notaron de inmediato que tenían entre manos un ejemplar fuera de lo común. “Sospechábamos que podía batir el récord, pero no queríamos hacernos demasiadas ilusiones hasta tener la confirmación oficial”, relató Henry Chiles, propietario y productor de la finca, en declaraciones a WVIR-TV.

El récord anterior estaba fijado en 1,8 libras, una marca que había permanecido imbatida durante años. Sin embargo, este durazno gigante —de la variedad PF-27A, conocida por su sabor dulce y su tamaño considerable— logró superarlo por una ligera pero significativa diferencia.

Chiles explicó que el logro fue más un golpe de suerte que un experimento planificado. “No estábamos tratando intencionalmente de cultivar el durazno más grande que haya existido”, comentó entre risas. “Simplemente sucedió que el clima de este año fue excepcional. Tuvimos una primavera templada, abundante lluvia en verano y días soleados justo en el momento clave del desarrollo de la fruta. Todo se combinó para darnos este resultado inesperado”.

Tras la recolección, el durazno fue cuidadosamente pesado, documentado y enviado para su verificación al Libro Guinness de los Récords, que recientemente confirmó su autenticidad. Con ello, la granja Chiles entra en la historia como el hogar del durazno más pesado del planeta.

El anuncio oficial se hizo a través de las redes sociales del huerto, donde compartieron la noticia con orgullo: “¡Ya es oficial! Tenemos el récord del durazno más pesado del mundo. Felicitaciones a Henry Chiles por cultivar una fruta tan extraordinaria y nuestro agradecimiento a Guinness World Records por su verificación”.

La hazaña no solo ha llenado de alegría a la familia Chiles, que lleva décadas cultivando duraznos, manzanas y fresas en la región, sino que también ha generado gran entusiasmo entre los vecinos de Crozet. Muchos visitantes se han acercado al huerto para fotografiarse junto al lugar donde creció el legendario fruto, que ahora se exhibe congelado como testimonio del logro.

Más allá del récord, Henry Chiles espera que este reconocimiento sirva para destacar el trabajo de los agricultores locales y la calidad de la producción frutícola de Virginia. “Este durazno es un símbolo de lo que puede lograrse cuando la naturaleza, el esfuerzo y un poco de suerte se alinean”, afirmó con orgullo.

Con su peso récord y su historia singular, el gigantesco durazno de Crozet se ha convertido en un nuevo motivo de orgullo para la comunidad agrícola estadounidense y un dulce recordatorio de que, incluso en los huertos más modestos, pueden florecer logros extraordinarios.

Fuente: UPI con aportes de Redacción +P.