Ya están disponibles los reportes del Servicio de Prevención de Heladas
Con el riego habilitado, la AIC anuncia el inicio de su servicio de prevención de heladas. ¿Cómo proteger tus cultivos en una temporada clave?
Con la habilitación del riego y los cambios de temperatura que indican la proximidad de la primavera, desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas De Los Ríos Limay, Neuquén Y Negro (AIC), anunciaron que desde el 18 de agosto pasado se ofrece, como cada año, el Servicio Oficial y Público de Prevención de Heladas.
“Informamos a los productores agropecuarios y usuarios en general de nuestros reportes y pronósticos, que a partir del 18 de agosto, se podrá contar en nuestra página web www.aic.gob.ar, o por los medios habituales de comunicación social, con el Servicio Oficial y Público de Prevención de Heladas, que por 29º año consecutivo, realizamos”.
La información diaria estará disponible hasta el 31 de octubre, y consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30 de la mañana, lo que se suma una actualización a la noche, aproximadamente a la hora 21:00.
En cuanto a la actualización de la noche, más próximo a los horarios de probables heladas que son durante la madrugada, se extenderá hasta el 15 de noviembre, siempre y cuando los reportes matutinos indiquen probabilidad de heladas o temperaturas en torno a 0°C.
En acceso más directo a los reportes se encuentra en este link: https://www.aic.gob.ar/sitio/novedades-inicio
Respecto de los reportes matutinos, en los casos que el pronóstico de la mañana, indique probabilidad de heladas, o temperaturas próximas a 0ºC. La AIC agradece la difusión de esta información a las emisoras de radio y TV de la región, y recuerda la necesidad de mencionar en cada emisión, la Fecha, Hora de Emisión del Pronóstico, y la Zona para la que éste es válido. AIC-Secretaría de Operaciones y Fiscalización -18/08/25.
