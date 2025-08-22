Ya están disponibles los reportes del Servicio de Prevención de Heladas

Con la habilitación del riego y los cambios de temperatura que indican la proximidad de la primavera , desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas De Los Ríos Limay, Neuquén Y Negro (AIC), anunciaron que desde el 18 de agosto pasado se ofrece, como cada año, el Servicio Oficial y Público de Prevención de Heladas.

“Informamos a los productores agropecuarios y usuarios en general de nuestros reportes y pronósticos, que a partir del 18 de agosto, se podrá contar en nuestra página web www.aic.gob.ar, o por los medios habituales de comunicación social, con el Servicio Oficial y Público de Prevención de Heladas, que por 29º año consecutivo, realizamos”.

La información diaria estará disponible hasta el 31 de octubre, y consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30 de la mañana, lo que se suma una actualización a la noche, aproximadamente a la hora 21:00.

En cuanto a la actualización de la noche, más próximo a los horarios de probables heladas que son durante la madrugada, se extenderá hasta el 15 de noviembre, siempre y cuando los reportes matutinos indiquen probabilidad de heladas o temperaturas en torno a 0°C.

En acceso más directo a los reportes se encuentra en este link: https://www.aic.gob.ar/sitio/novedades-inicio

Respecto de los reportes matutinos, en los casos que el pronóstico de la mañana, indique probabilidad de heladas, o temperaturas próximas a 0ºC. La AIC agradece la difusión de esta información a las emisoras de radio y TV de la región, y recuerda la necesidad de mencionar en cada emisión, la Fecha, Hora de Emisión del Pronóstico, y la Zona para la que éste es válido. AIC-Secretaría de Operaciones y Fiscalización -18/08/25.