Adelanto: nueva resolución en 60 días y chances de que ingrese asado con hueso

No hubo emociones desbordadas ni festejos entre los ruralistas de la Patagonia al trascender que no habrá cambios por los próximos 60 días, debido a una prórroga de la resolución que suspendió la flexibilización de la barrera sanitaria. No hay un retroceso como se esperaba, y muchos tienen información de que la carne con hueso más temprano o más tarde va a ingresar con una nueva resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Desde +P pudimos acceder a un adelanto de cuáles son los planes del gobierno que se pergeñan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP): la media res no va a entrar, pero sí el costillar o plancha de asado. Eso es lo que se especula que va a pasar a partir del próximo 16 de agosto.