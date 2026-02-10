Argentina recupera un mercado clave: la UE vuelve a importar carne aviar

La carne aviar argentina volverá a ingresar al mercado de la Unión Europea (UE) a partir del próximo 1° de marzo, luego de varios meses de restricciones sanitarias que habían interrumpido el comercio con uno de los destinos más exigentes y estratégicos para el sector. La reapertura fue confirmada oficialmente tras la publicación del Reglamento 2026/278 en el Diario Oficial del bloque europeo, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mediante un comunicado.

El mercado europeo se encontraba cerrado desde mediados del año pasado, cuando se detectó un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en la provincia de Buenos Aires. La aparición de la enfermedad obligó a suspender las exportaciones de productos avícolas hacia la UE, en línea con los protocolos sanitarios internacionales que buscan evitar la propagación del virus entre países.

Tras un intenso trabajo de control, erradicación y vigilancia epidemiológica, Argentina logró recuperar su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena. Este reconocimiento se alcanzó en cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), organismo que fija los lineamientos globales en materia de sanidad animal y comercio internacional.

Desde el gobierno nacional destacaron que la restitución de este mercado es el resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado y el sector productivo. “La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad, alcanzados mediante el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y el sector productivo”, señalaron fuentes oficiales.

Un mercado clave para el sector avícola argentino

La reapertura del mercado europeo representa una noticia de alto impacto para la industria avícola argentina, que considera a la Unión Europea como un destino de gran valor agregado, no solo por el volumen de compras sino también por los elevados estándares de calidad e inocuidad que exige. Cumplir con estos requisitos refuerza la competitividad del país en otros mercados internacionales y mejora el posicionamiento de los productos argentinos a nivel global.

Los datos comerciales reflejan la importancia creciente de este destino. Según estadísticas de Eurostat, en 2024 los envíos de carne aviar y sus preparados hacia la Unión Europea alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% en comparación con 2023. Este fuerte crecimiento se dio a pesar de las restricciones sanitarias impuestas durante parte del año, lo que evidencia la demanda sostenida de estos productos.

pollos 6006a6f919466 Desde marzo, Europa vuelve a comprar carne aviar argentina tras el cierre sanitario de 2024.

La tendencia positiva se profundizó durante 2025. Entre enero y noviembre de ese año, las exportaciones argentinas de productos avícolas hacia el bloque europeo ascendieron a casi 17 millones de euros, lo que implicó un aumento del 41% respecto del total registrado en 2024. Estos números consolidan a la Unión Europea como uno de los principales destinos para el sector y anticipan un potencial de crecimiento aún mayor tras la reapertura total del mercado.

Desde el sector avícola señalaron que la normalización del comercio permitirá recuperar operaciones, sostener el empleo y fortalecer las inversiones en tecnología y bioseguridad. Al mismo tiempo, remarcaron que la experiencia reciente dejó aprendizajes clave sobre la importancia de la prevención sanitaria y la respuesta rápida ante emergencias epidemiológicas.

Con la reapertura del mercado europeo, Argentina vuelve a posicionarse como un proveedor confiable de carne aviar en el escenario internacional. El desafío, coinciden especialistas y autoridades, será mantener los altos estándares sanitarios alcanzados y profundizar las políticas de control para evitar nuevos brotes que puedan poner en riesgo el acceso a mercados estratégicos.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.