El día después: Lo que dejó la rural de Choele Choel

Si bien aún resta la Expo Rural del Alto Valle, que se realizará este fin de semana en General Roca, en un predio ubicado junto al río en Paso Córdoba, la de Choele Choel fue la más política y una de la que menos volumen de animales recibió, aunque el número fue el adecuado para la habitual demanda de los ganaderos de esta región de la provincia de Río Negro.