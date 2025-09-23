La sequía y las retenciones protagonistas en el anuncio de la Expo Rural de Neuquén

La Sociedad Rural de Neuquén (SRN) realizará desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de octubre una nueva edición de su Exposición de Bovinos y Remante Anual de Reproductores, y el anuncio oficial con todos los detalles (que se desarrolló en la sede central del sponsor oficial de la muestra, el Banco Provincia de Neuquén), sirvió de escenario para que la dirigencia expusiera sobre algunos temas de la actualidad económica y productiva. Por un lado, el gobernador Rolando Figueroa analizó la reciente quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias : “Vemos con muy buenos ojos la eliminación, aunque sea temporaria”, y acotó: “Ojalá no sea una medida electoralista, sino que puedan eliminarse de acá en adelante”.

A su turno, la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia De Larminat, “solicitó que se emita cuanto antes el decreto que declare la emergencia por sequía, de modo de activar los mecanismos previstos y poner a disposición herramientas concretas para los productores de la región”, según informó a través de sus redes sociales la entidad.

A la exposición del mes próximo, se sumará la 83° Expo Rural y Exposición de Caballos de la Patagonia, que está programada del 21 al 25 de enero de 2026.

Además, asistieron al acto el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; la ministra Julieta Corroza; y el presidente del BPN, Gabriel Bosco; los diputados Gabriel Alamo y Cesar Gass junto a autoridades provinciales, empresas auspiciantes y miembros de la comisión directiva SRN.

Con la sequía como telón de fondo de todos los discursos, desde la SRN se solicitó “reforzar la prevención de incendios forestales”, y pidieron la sanción de una ley de Manejo del Fuego, “proyecto al cual la institución aportó propuestas para su mejora”.

Los ruralistas dejaron en claro su “disposición para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a los productores de la región”.

Figueroa no solo se mostró a favor de la quita de retenciones al agro (serían hasta el 31 de octubre), sino que manifestó su deseo de que se contemple la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos, “que es una suma muy importante que termina perdiendo la provincia del Neuquén”.

Sobre la medida del gobierno nacional afirmó que se trata de “un paso”, aunque consideró que “hay muchos otros para dar y no podemos dejar librado todo al ‘sálvese quien pueda’. Algunos piensan que esa es la figura en la cual tenemos que convivir o vivir”.

Se paró en la vereda de enfrente de ese modelo, al recordar los incendios en la cordillera del año pasado: “Imagínense con el incendio del año pasado si hubiéramos dicho ‘sálvese quien pueda’. Imagínense con la sequía de este año”, sostuvo y remarcó que “la presencia del Estado es importante”. Pero esa presencia la condicionó a un sector público “más eficiente”, lo que se lograría “eliminando los gastos innecesarios y focalizando esfuerzos en los gastos indispensables”.

Camiones por la sequía y los incendios

“Una tarea que nos va a ocupar en los próximos meses es cómo vamos a prevenir la descarga de los campos”, afirmó y dijo que se trabajará con el BPN para “generar alguna mejor tasa para que se pueda ‘stockear’ hasta el año siguiente con la compra de alimentos”.

Una vez hecho el diagnóstico, el Gobernador anticipó que “es muy importante cómo vamos a trabajar con el abastecimiento de agua, que ya estamos haciendo la compra y la contratación de distintos camiones para que estén cerca de cada uno de los productores, y a su vez trabajar con una temporada que tenemos alto riesgo de incendios”. Y recordó que “la provincia tuvo que gastar cerca de 21 millones de dólares en apagar ese incendio”.

“Si nosotros esperamos las decisiones que vienen desde Buenos Aires, siempre terminan llegando tarde y con una miopía que termina agravando la resolución de los problemas”, indicó Figueroa y expresó: “En Neuquén las cosas son diferentes porque hemos creado una forma de vida y una forma de gobernanza que es defender Neuquén por sobre todas las cosas”.

Por su parte, el secretario Rambeaud, se refirió a las estrategias a implementar para mitigar los efectos de la sequía en el rodeo ganadero de la provincia, y explicó que se trabaja para “generar un cambio también en el paradigma de cómo se utilizan los pastizales naturales, que son ese primer insumo que la ganadería extensiva usa y a partir de ahí todo lo que viene en el ciclo productivo”.

“Tenemos ya un plan de capacitaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia para abordar la concientización, la capacitación técnica y la buena toma de decisiones para descargar los campos”, detalló.

La presidenta de la SRN indicó que “a pesar de estar en un momento muy difícil para la producción, el productor siempre apuesta a mejorar con genética y con todo lo que pueda incluir de tecnología nueva”.

Comentó que en el evento de octubre “hay muchas cosas que proponemos; hay charlas técnicas y también está la mesa del campo neuquino”. Señaló que se trabajará sobre la emergencia desde dos miradas: el lado productivo y la prevención de incendios.