En un mes será obligatorio identificar todo el ganado colocando un chip electrónico

Ganaderos se capacitan sobre el nuevo sistema SENASA: chip y tarjeta reemplazan la caravana tradicional para mejor trazabilidad. Foto: Fabricio González

Con la fecha casi encima, comenzaron las charlas que brinda personal de SENASA , sobre el cambio de sistema para identificar a los animales en el campo, al disponer la resolución 530/25 qué se debe dejar atrás la tradicional caravana qué consistía en un plástico amarillo numerado, al sistema de tarjeta más un chip que, como en el anterior sistema, se coloca con un botón en la oreja del animal.

Una primera actividad se realizó en la Sociedad Rural Zona de Influencia Puerto San Antonio (ZIPSA), y una veintena de ganaderos llegaron hasta el salón de la biblioteca popular de San Antonio Oeste para escuchar la explicación técnica que brindo el veterinario Rodolfo Rivas, jefe de la oficina local del SENASA.

La identificación con microchip implica pasar a un registro de 15 dígitos frente a los 9 actuales, lo que implica más información sobre la raza, por ejemplo. La medida incluye también a todo el ganado ovino.

El salto cualitativo pasa porque habrá "más opciones de trazabilidad", que son las que exigen mercados como el europeo para comprar carne Argentina.

“La primera impresión, y lo interesante, es que no cambiaría nada de lo que venimos haciendo. El sistema está compuesto por un binomio, que consiste en una tarjeta física y un botón que posee un chip electrónico, pero el sistema de caravaneo es exactamente igual”, comentó Martín Echave, ingeniero agrónomo y presidente de la rural de SAO.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.34.01 El nuevo chip evita el error humano en la anotación, permitiendo un control del rodeo más preciso y detallado para los productores. Foto: Fabricio González

La era de la digitalización

El productor tendrá 3 alternativas para dar a conocer la información detallada de su rodeo. Una es colocar el chip, cargar los datos en una planilla y presentarse ante la oficina de SENASA más próxima.

Pero hay otras dos posibilidades que permitirán ahorrar tiempo y combustible. Una de ellas implica que el productor puede ingresar directamente a la página de SENASA y cargar los datos desde una computadora personal. Y la otra es aún más rápida y eficiente: junto con la caravana con chip en las veterinarias se venden los "bastones ", que son lectores digitales (parecidos a los que se usan en los supermercados en su funcionamiento), que están vinculados a una aplicación que se descarga en el celular. Con pasarlo al menos a 20 centímetros de la oreja del animal, los datos se suben de manera automática. Y si no hay señal, pasarán ni bien el teléfono se conecte a alguna red.

Existen dos opciones de bastón. Una cuenta con una tarjeta de memoria, que luego su información debe ser volcada a una computadora. En la otra opción, el bastón se vincula con el celular el paso de datos es en tiempo real.

Lo cierto es que el productor, con la información que genere, podrá ingresar de manera directa al SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal), el sistema informático del SENASA que administra el registro de establecimientos y eventos sanitarios, el movimiento de animales y el tránsito de mercancías. Permite a los productores registrar novedades como nacimientos y muertes, y tramitar documentos de tránsito de forma electrónica a través de la autogestión.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.33.59 (1) Veterinario Rodolfo Rivas explicó las ventajas del microchip con 15 dígitos y las opciones digitales de carga de datos. Foto: Fabricio González

El costo aproximado de esta última variante es de unos 3 millones de pesos, mientras que la anterior puede conseguirse por unos 2.2 millones de pesos.

Al finalizar la charla, el representante de una veterinaria local donó uno de esos bastones a la Sociedad Rural local, para que se haga un uso compartido de esa herramienta entre los productores locales.

Echave destacó que “la lectura con el bastón no es obligatoria”, y acotó que “a única contra que tiene este sistema, respecto al anterior, es el costo porque tiene un porcentaje mayor respecto del anterior, y rondará aproximadamente en los seiscientos pesos cada dispositivo”.

Pero, por otro lado, el nuevo sistema “abre un abanico de posibilidades de control del rodeo mucho más preciso, que va a ser interesante el día de mañana a medida que vaya avanzando la parte tecnológica, y es interesante que podamos tener esta posibilidad, ya que la ganadería viene desde hace mucho tiempo muy atrasada desde el punto de vista tecnológico”.

Mucho se resaltó en que el nuevo sistema "evita el error humano", que se suele dar en la anotación a mano que se realiza en la manga en cada movimiento de animales. Es más, "algunas veces es hasta difícil leer los números, porque han quedado muy abajo o quedan ocultos".

Con el chip quedarán registrados tratamientos sanitarios aplicados, origen del animal y emitirá alertas sobre trabajos pendientes.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.34.01 La tecnología del bastón lector, aunque más costosa, brinda un gran avance a la ganadería, destacó Martín Echave. Foto: Fabricio González

A partir del 1° de enero del 2026 será obligatorio la colocación del chip, "pero en los animales que vayan naciendo", como los terneros, sostuvo Rivas.

No será obligatorio el recambio simultáneo del resto del rodeo. Y como muchos productores tienen compradas las caravanas "viejas", tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para utilizarlas. Por lo tanto, existirá un período en el que ambos sistemas van a convivir, hasta un traspaso total por renovación natural de los rodeos.

De lo que nadie se va a salvar es de llenar una planilla inicial, que será la base de toda la trazabilidad del ganado.

El técnico a cargo de la capacitación indicó que el nuevo sistema apunta a darle más confiabilidad a los datos, facilita a la industria y al productor el registro de datos y se bajan de manera sustancial los tiempos de los trámites administrativos.

“Lo vemos con buenos ojos, después iremos viendo si surgen o no dificultades, y además entendemos que van a convivir estos dos sistemas de identificación durante el año, porque ya no hay emisiones de caravanas del sistema tradicional, pero no es necesario cambiar las caravanas a todo el rodeo, sino solamente a los nuevos terneros que se van haciendo a partir del 2026”, resumió Echave.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.34.01 (1) Desde 2026, el chip será obligatorio en nacimientos. Los sistemas convivirán hasta la renovación total. Foto: Fabricio González

La próxima en Río Colorado

El próximo encuentro se realizará el próximo jueves 11 de diciembre, de 9 a 11 horas, en la sede de la Sociedad Rural de Río Colorado que está sobre la Ruta Nacional 22.

La actividad será gratuita y se anticipó que las caravanas electrónicas “puede mejorar la gestión y eficiencia en los sistemas de cría bovina”.

El temario incluye aspectos como normativa y plazos de implementación, y la charla estará a cargo del veterinario Leandro Celestre, jefe de la oficina SENASA Río Colorado, quien llevará al encuentro “casos prácticos y beneficios en el manejo del rodeo”.