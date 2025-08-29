Fiebre aftosa: Carbap advierte que no es momento de dejar de vacunar

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se sumó en las últimas horas a la fuerte discusión que atraviesa al sector agropecuario argentino respecto al esquema sanitario aplicado para la prevención de la fiebre aftosa . La entidad emitió un comunicado en el que dejó clara su postura: cualquier decisión vinculada con el futuro del plan antiaftosa debe estar respaldada por criterios técnicos y científicos, y no responder a intereses o presiones políticas.

El debate cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional eliminara de manera definitiva la histórica barrera sanitaria que dividía al país en dos. Hasta ahora, al sur del río Colorado regía el estatus de “libre de aftosa sin vacunación”, mientras que al norte la vacunación era obligatoria dos veces al año. Esta decisión abrió la puerta a un planteo de fondo: ¿están dadas las condiciones para abandonar progresivamente la aplicación de la vacuna antiaftosa, como lo hicieron países vecinos?

En este marco, la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a insistir en los últimos días con la necesidad de diseñar un plan de salida de la vacunación. La posición de la SRA, sin embargo, contrasta con la de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que reclama una actualización y modernización del sistema sanitario, pero advierte que aún no es momento de dar ese paso.

El comunicado de Carbap

Carbap, por su parte, eligió un tono crítico pero prudente. Bajo el título “La fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas: se erradica con ciencia”, la entidad planteó que el debate es legítimo y necesario, pero debe desarrollarse en base a la evidencia epidemiológica y a la experiencia de otros países. “Valoramos que más voces se expresen sobre este tema y que otras entidades quieran acompañar y sumarse en esta línea de trabajo”, indicó la organización, en una clara alusión a las propuestas de la SRA.

La Confederación recordó que desde hace varios años se vienen llevando a cabo congresos y foros abiertos de discusión sobre la lucha contra la aftosa, como el organizado por Carbap en Bolívar en junio, o el encuentro nacional que CRA celebró recientemente en Río Cuarto. En ambos espacios, subrayó, se coincidió en la necesidad de readecuar el actual Plan de Vacunación, atendiendo a criterios sanitarios, epidemiológicos y de modernización.

Reclamos al Senasa

La entidad ruralista también apuntó contra la falta de definiciones por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). “La propuesta de actualización del plan de aftosa elaborada por el organismo fue oportunamente compartida y debatida, pero hasta la fecha no se ha publicado ni instrumentado formalmente, lo que genera incertidumbre y demora en un tema central para la producción y el comercio pecuario”, expresó Carbap.

carne faena res-frigorifico-senasa La aparición de un brote de aftosa en el país sería fulminante para las exportaciones de carne argentina.

En este sentido, la organización reafirmó que el rol del SENASA debe ser activo y fuerte, y que toda decisión debe surgir de un proceso amplio, con la participación de técnicos, productores y entidades. “El proceso debe basarse en la evidencia epidemiológica, en la consideración de los riesgos de reintroducción, en la evaluación del impacto sobre los mercados internacionales —incluyendo la experiencia comparada de países como Uruguay y Brasil— y, fundamentalmente, en la capacidad real de control y prevención”, advirtió.

Mirada histórica y advertencia

El documento difundido por Carbap también trajo a la memoria el antecedente de 1999, cuando Argentina intentó dejar de vacunar sin contar con las condiciones necesarias, lo que derivó en un fuerte rebrote de la enfermedad y graves consecuencias económicas para el país. “Cualquier decisión vinculada con el camino hacia el objetivo de dejar de vacunar debe ser exclusivamente sanitaria y técnica, nunca política”, enfatizó la entidad.

“La historia demuestra que fue gracias al trabajo conjunto, coordinado y sostenido entre el Estado y los privados, a través de los entes sanitarios regionales, y al enorme esfuerzo de miles de productores y veterinarios, que la enfermedad pudo ser erradicada en la Argentina”, destacó Carbap.

Con estas declaraciones, la Confederación deja en claro su respaldo a una actualización del plan sanitario consensuado, pero rechaza los planteos de una salida apresurada de la vacunación. “El estatus sanitario argentino no puede ponerse en riesgo por apresuramientos, caprichos individuales ni decisiones políticas coyunturales”, advirtió en su cierre.

El debate, que involucra a las principales entidades rurales del país, al Senasa y al Gobierno nacional, promete intensificarse en los próximos meses. En juego está no solo la estrategia sanitaria argentina, sino también la competitividad internacional de la carne vacuna, uno de los principales rubros de exportación del país.

Fuente: Carbap con aportes de Redacción +P.