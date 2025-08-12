Invertirán 220.000 dólares en SAO para una planta de congelado de pescados y mariscos

Se anunció una inversión de unos 220.00 dólares por parte del estado provincial de Río Negro, para la incorporación de maquinaria de congelado y una cámara de mantenimiento de productos en la terminal de pesca de San Antonio Oeste, lo que permitiría incorporar valor a sus productos, con la consecuente mejora de la rentabilidad.

La inversión, que se ejecutará a partir de los fondos que llegaron por el acuerdo de las provincias con las empresas petroleras que ejecutan el oleoducto Vaca Muerta Oíl Sur ( VMOS ), apunta directamente a resolver un problema histórico: la dependencia de otras localidades para el procesamiento final de los productos. Hasta ahora, especies de alto valor -pero perecederas-, como el langostino, el cangrejo nadador o la panopea, debían ser transportadas a otras plantas para su congelado, lo que reducía significativamente los márgenes de ganancia y limitaba el desarrollo local.

La nueva infraestructura no solo permitirá extender la vida útil de las capturas, sino que también abre un abanico de posibilidades de comercialización y crecimiento. Con un túnel de congelado y una cámara totalmente equipada, los pescadores y las cooperativas locales podrán procesar y conservar productos con calidad de góndola, como filetes de pescado, colas de langostino y moluscos.

Esta capacidad de procesamiento local tiene un impacto directo en la economía de los pescadores, ya que les permite acceder a nuevos mercados más exigentes, como el gastronómico o el minorista. Además, se proyecta a futuro la incorporación de más equipamiento para elaborar productos con valor agregado, como conservas y escabeches.

Enrique Dowbley, representante de los pescadores artesanales, resumió el sentir del sector: "La idea es no sacar mucho recurso, sino aprovechar mejor lo que tenemos, hacer el producto final desde acá, no que lo haga otro en Buenos Aires". Según Dowbley, esta inversión es "un avance muy importante para generar trabajo local y nuevos canales de venta".

Para el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, la obra es una "decisión política de fortalecer al sector artesanal mediante la incorporación de tecnología" y permitirá "dar un salto cualitativo en el aprovechamiento de los recursos del Golfo".

Con este hito, la Terminal Pesquera Artesanal, que ya cuenta con habilitación sanitaria para exportar a países como Chile o Brasil, se consolida como un pilar en la estrategia provincial de industrialización de los recursos pesqueros en origen.