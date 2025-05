La carne argentina rompe récords en EE.UU. y desafía la caída de China

En un año atravesado por tensiones geopolíticas y vaivenes económicos globales, el complejo de carnes y cueros bovinos de la Argentina reafirmó su rol como uno de los pilares del comercio exterior nacional. Con exportaciones que alcanzaron los US$ 3.672 millones en 2024, este complejo se posicionó como el sexto mayor exportador del país, con un fuerte predominio de la carne vacuna como producto estrella.

Según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el 81% del valor exportado del complejo correspondió a productos cárnicos. El producto más relevante fue la carne bovina deshuesada y congelada, que aportó US$ 1.798 millones, el 48% del total. Le siguió la carne deshuesada fresca o refrigerada, con US$ 937 millones (25%), y los cueros y productos vacunos, con US$ 383 millones (10,2%). Otros productos como la carne sin deshuesar, harinas y pellets de despojos, sebo, y conservas completaron el panorama.