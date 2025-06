La IA que cuida 24/7 de los terneros como un ganadero más

A pesar de estas ventajas, en España tan solo el 32 % de los trabajadores utiliza sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en su día a día, según datos del informe "Impulsando la Transformación digital entre los empleados: estrategias y herramientas", elaborado por el Radar Digital Mutualidad.

Este dossier recoge que uno de cada cuatro empleados no tiene acceso a estas herramientas en su entorno de trabajo. El problema se da en mayor medida en los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria, como la ganadería, aunque en los últimos años se han desarrollado -y se siguen creando- herramientas basadas en IA que les simplifican el trabajo.

Un sistema sin sensores

El cofundador de "Paxtor", Diego Sainz de Mena, ha comentado en declaraciones a Efeagro cómo surgió la idea junto a su socio, Alberto Badías: "Surge como respuesta a la pregunta de poder controlar el comportamiento sin necesidad de poner ningún sensor" en el propio animal.

La Inteligencia Artificial del sistema se aplica en dos fases, según ha explicado: primero analiza qué animal es, si está de pie, tumbado o qué esta haciendo y en la segunda, en base a toda esa información, se detecta si es un patrón de comportamiento normal o si es anómalo para esa res.

"Cuando llega el animal, la cámara lo ve, lee la información de la antena y por los crotales, que únicamente son para identificar, ya sabe cuál es ese animal que lleva siguiendo", ha remarcado Sainz de Mena.

"En base a lo que está haciendo, la inteligencia analiza si eso se parece o no a lo que espera, y ahí es cuando avisa o no al ganadero", ha añadido. Sin embargo, no hay unos comportamientos concretos ya que hay animales que sistemáticamente "están por debajo o por encima del resto y no les pasa nada", simplemente "tienen hábitos distintos".

"Los animales son como las personas, somos todos parecidos pero nuestros hábitos son distintos", ha recalcado el cofundador de "Paxtor".

Tecnología accesible y precisa

Uno de los objetivos de este sistema es ser una tecnología con un "coste reducido y fácilmente implantable" para los ganaderos; el precio es "de unos 20 euros por animal".

Sainz de Mena ha comentado también los objetivos futuros de "DeepFarm": "Queremos empezar a hacer cosas en porcino y corderos, tratando de llegar a toda la ganadería intensiva". Además quieren avances para no avisar solo de que algo le ocurre al animal sino detallar "qué es lo que le pasa".

El mercado de las IA es tan amplio y en constante crecimiento que las tecnologías se complementan, aunque "Paxtor" tratará de cubrir el mayor ámbito posible: "Para llegar al 100 % de precisión haría falta dos o tres sistemas, pero con nuestra solución es posible alcanzar a lo mejor un 90 % con un coste menor", ha finalizado Sainz de Mena.

Fuente: EFEAgro