Mesa del campo neuquino: Se busca "avanzar en líneas concretas de acción"

“Concluimos una edición más de la Mesa del Campo Neuquino , esa convocatoria anual que reúne a productores de toda la provincia. Surgieron temas que integran el decálogo de nuestra rural desde su fundación”, expresó Cecilia de Larminat , presidente de la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) , durante la conferencia de prensa brindada en la Expo Rural 2026 .

La actividad constituyó una convocatoria abierta a los productores que participaron durante el año en las reuniones organizadas por la SRN en distintos puntos de la provincia, incluyendo Las Lajas y Zapala, así como a socios de la entidad y productores en general interesados en sumarse. La propuesta buscó dar continuidad al trabajo iniciado el año pasado y avanzar en líneas concretas de acción.

La entidad difundió un comunicado donde detallan los ejes críticos señalados por los productores durante las jornadas de trabajo:

Propiedad privada: La problemática abarca desde establecimientos con títulos perfectos y conflictos vecinales hasta productores en tierras fiscales con décadas de ocupación sin resolución dominial.

Seguridad jurídica y territorial: una demanda constante para garantizar la estabilidad de la actividad en toda la provincia.

Como cierre del encuentro, los participantes propusieron constituir mesas mixtas de trabajo por regiones, integradas por productores, con el objetivo de avanzar de manera concreta en cada uno de los ejes mencionados y construir una agenda ordenada y ejecutable.

Emergencia y uso del agua: Existe un marcado interés en consolidar un plan provincial que garantice el aprovechamiento racional y sustentable del recurso hídrico para fines productivos.

Burocracia y trámites: Se reportaron persistentes dificultades en diversas gestiones administrativas que ralentizan la operatividad del sector.

Conflictos con desarrollos inmobiliarios: la necesidad de establecer reglas claras que protejan las zonas productivas frente al avance desordenado sobre áreas rurales.

Financiamiento productivo: el acceso a herramientas crediticias adecuadas a la realidad del campo actual.

Educación: Se alcanzó un consenso transversal sobre la importancia de involucrar al sector agropecuario en la educación rural y urbana. El objetivo es que las nuevas generaciones comprendan el valor del campo, la propiedad privada y la preservación de los recursos naturales.

“Posteriormente, cada mesa presentó sus conclusiones y, a partir de ese material, nosotros planificaremos las acciones futuras”, concluyó De Larminat.

