Neuquén dispuso un subsidio de $16,4 millones para vacunas y caravanas electrónicas

Los fondos apuntan a fortalecer la sanidad animal y avanzar en la trazabilidad electrónica obligatoria en la provincia.

El gobierno de Neuquén dio un paso clave para fortalecer el sistema sanitario ganadero y modernizar la producción pecuaria al otorgar un aporte económico significativo destinado a pequeños productores. A través del decreto 409/2026, la administración provincial dispuso la entrega de 16.570.220 pesos a la Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), con el objetivo de acompañar la adquisición de vacunas y avanzar en la implementación de sistemas de identificación electrónica en animales.

La medida se enmarca en el Programa Nacional de Control y Erradicación de enfermedades como la fiebre aftosa, la brucelosis y la tuberculosis bovina , así como la sarna ovina y otras patologías que representan riesgos para la producción ganadera. Desde la Dirección Provincial de Ganadería y Salud Animal destacaron que este aporte permitirá sostener y profundizar campañas sanitarias fundamentales para garantizar la calidad y seguridad de los rodeos.

Además de la compra de vacunas, una parte central de los fondos estará destinada a la adquisición de caravanas identificatorias electrónicas. Este nuevo sistema reemplazará progresivamente los métodos manuales tradicionales por una identificación individual, permanente y digital de cada animal. La innovación representa un cambio estructural en la gestión ganadera, ya que permitirá mejorar la trazabilidad, reducir errores humanos y optimizar el control sanitario desde el nacimiento hasta la faena.

El decreto fue refrendado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien además facultó a la subsecretaría de Producción a avanzar en la firma de un acta acuerdo complementaria con la fundación. A partir de este convenio, la FUNBAPA será la encargada de administrar los recursos y canalizarlos hacia los productores, garantizando una implementación eficiente y transparente de las políticas públicas.

Desde el sector productivo valoraron la iniciativa, especialmente en un contexto donde los costos sanitarios representan una carga significativa para los pequeños y medianos productores. El acceso a vacunas y tecnología de identificación no solo contribuye a mejorar la salud animal, sino que también impacta directamente en la competitividad del sector, facilitando el acceso a mercados más exigentes.

Trazabilidad electrónica obligatoria en todo el país

En paralelo, a nivel nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reglamentó la obligatoriedad de la identificación electrónica individual para bovinos, bubalinos y cérvidos. La normativa, vigente desde el 1 de enero de 2026, establece que todos los productores deben incorporar dispositivos oficiales como caravanas con tecnología RFID, bolos ruminales o transpondedores, acompañados de una identificación visual.

ganadería identificación electrónica 1

Asimismo, los datos deberán ser registrados en el sistema oficial del organismo y declarados dentro de un plazo de 10 días hábiles desde su aplicación. Esta disposición apunta a consolidar un sistema integral de trazabilidad que permita seguir el recorrido de cada animal a lo largo de toda la cadena productiva.

La implementación de estas herramientas tecnológicas no solo mejora el control sanitario, sino que también fortalece la transparencia y la seguridad alimentaria. En un escenario global donde los estándares de calidad son cada vez más exigentes, contar con información precisa y confiable sobre el origen y la sanidad de los animales se vuelve un requisito indispensable.

En este contexto, la articulación entre el gobierno provincial, organismos nacionales y entidades como la FUNBAPA resulta clave para garantizar el éxito de las políticas sanitarias. La inversión anunciada por Neuquén no solo responde a una necesidad inmediata del sector, sino que también sienta las bases para una transformación más profunda del sistema ganadero, orientada a la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad.

De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y el fortalecimiento de una de sus actividades económicas más importantes, apostando a un modelo que combine tecnología, sanidad y apoyo a los productores locales.

Fuente: Gobierno de Neuquén con aportes de Redacción +P.