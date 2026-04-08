Neuquén: Está el chivo al asador, a la parrilla y ahora salió en escabeche

Crianceros de la cuenca del Curi Leuvú encuentran en el escabeche una salida de valor para animales que antes tenían menor precio comercial.

En plena cuenca del Curi Leuvú, precisamente en el paraje El Alamito, se está realizando una experiencia productiva para agregarle valor a la carne de los chivos que se crían en el norte neuquino. La iniciativa la tomó la estatal Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú ( Cordecc), y se pusieron manos a la obra para convertir carne de chiva de refugo en un producto gourmet.

“Se trata de una planta de faena y elaboración que procesa materias primas locales -principalmente chivo y ajo- para convertirlas en alimentos elaborados con identidad territorial. El objetivo es generar más ingresos para los productores y ampliar el alcance de estos productos a nuevos mercados”, explicó el presidente de la entidad, Martín González.

“Actualmente, uno de los desarrollos más destacados es el chivo en escabeche, elaborado a partir de animales provenientes de esta zona del norte neuquino”, indicó Gastón Fuentes Solís, encargado de la planta. “La materia prima llega desde el frigorífico de ganado menor y se procesa bajo estrictas condiciones de higiene y esterilización, combinándose con aceite, vinagre y especias que le otorgan un sabor distintivo”, comentó.

image Con un equipo de 15 trabajadores locales, la planta de El Alamito genera empleo y fortalece el arraigo en la cuenca del Curi Leuvú.

Este producto no solo representa una alternativa gastronómica, sino también una estrategia productiva porque se utiliza la llamada “chiva de refugo”, una categoría que tradicionalmente tenía menor valor comercial, pero que mediante este proceso encuentra una nueva salida, generando ingresos adicionales para los crianceros.

En el actual contexto de sequía, la estrategia convive con la descarga de los campos tras bajar de las veranadas. “A esta línea se suma el ajo en escabeche, elaborado con materia prima producida en la zona cordillerana y localidades como la cuenca de Villa Curi Leuvú, Caepe Malal, Cancha Huinganco, Tricao Malal y Taquimilán. Este producto, pensado tanto como acompañamiento de comidas como para picadas o entradas, también pone en valor la producción local y amplía la oferta de alimentos con identidad neuquina”, expresó Fuentes Solís.

image El ajo en escabeche, elaborado con materia prima de Villa Curi Leuvú, Caepe Malal y Tricao Malal, enriquece la identidad gastronómica neuquina.

La planta donde se elabora este producto, que lleva más de una década en funcionamiento, nació como una sala comunitaria para pequeños productores, pero con el tiempo fue creciendo y adecuándose a las exigencias bromatológicas provinciales. Hoy el desafío es mayor: lograr el tránsito federal a través del Senasa para poder comercializar carne de caprinos en todo el país.

La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc), trabaja desde hace más de 30 años junto con productores locales, brindando asistencia técnica y promoviendo distintas actividades agropecuarias.

image Bajo la marca ‘La cuenca, el sabor de mi tierra’, los escabeches de chivo y ajo llevan la identidad neuquina a nuevos mercados.

Con un equipo de 15 trabajadores del propio paraje, la planta no solo genera empleo local, sino que también fortalece el arraigo y dinamiza la economía regional, y comercializan bajo la marca “La cuenca, el sabor de mi tierra”.

“A futuro, el objetivo es seguir ampliando la cartera de productos y avanzar en nuevas etapas de industrialización, incluyendo el desarrollo completo del ciclo del chivito del norte neuquino”, aseguró Fuentes Solís.

Fuente: gobierno de Neuquén con aportes de Redacción +P