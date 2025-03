"No tiene sentido" eliminar la barrera sanitaria en la Patagonia

No obstante, reconoce que las exportaciones patagónicas de carne bovina son marginales en volumen, aunque sostiene que la región ha logrado posicionarse en estos nichos de alto valor. "La producción ganadera en la Patagonia es marginal respecto a otras zonas del país y tiene un techo claro, dado por el ambiente y la lejanía con los centros de insumos", explicó.

Según Claps, la estructura ganadera de la Patagonia está marcada por baja productividad y altos costos logísticos, factores que se ven compensados en parte por el reconocimiento sanitario de la región. "Si perdemos esos atributos de valor, perdemos mercados clave y la cadena productiva regional se ve seriamente afectada", advirtió.

Uno de los principales riesgos que se plantean con la eliminación de la barrera sanitaria es la reintroducción de enfermedades como la fiebre aftosa, lo que podría tener un impacto devastador en toda la economía regional. "Si hubiera un brote, el rifle sanitario sería automático. Se perdería patrimonialmente y se cerrarían los mercados no solo para la carne bovina, sino también para la ovina, la lana y otros productos que dependen del estatus sanitario", alertó.

Otro punto clave que mencionó Claps es el costo adicional que implicaría para los productores patagónicos la necesidad de vacunar contra la aftosa en caso de eliminarse la barrera sanitaria. "La vacunación es carísima y ya es un costo muy alto para los productores del norte, que tienen mayor productividad. Si se impone en la Patagonia, se terminaría de pulverizar la producción regional", sostuvo.

En cuanto al argumento de que la eliminación de la barrera permitiría bajar el precio de la carne en la región, Claps fue tajante: "Es una mentira. El precio de la carne en la Patagonia es más alto por razones logísticas y de costos de distribución. Si entra carne con hueso del norte, los frigoríficos no van a bajar los precios porque ya tienen un mercado asegurado con los cortes sin hueso, que representan el 80% del consumo regional".

Sobre las declaraciones del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en torno a la necesidad de reducir los costos para los consumidores sin afectar la barrera sanitaria, el economista aseguró: "Si el gobernador dice eso, debe tener los medios, los recursos y las formas pensadas para hacerlo. Yo no lo sé, no las conozco las declaraciones, entonces no puedo hablar en función de eso". Pero agregó que "hablar de bajar el precio de la carne es una estrategia de corto plazo para calmar expectativas, pero no una solución estructural".

Finalmente, el economista destacó que, mientras los cortes sin hueso que ingresan desde el norte tienen una diferencia de precio del 10 al 15% con respecto al centro del país, el asado y otros cortes con hueso superan el 50%. "Ahí hay una distorsión importante, pero la solución no pasa por poner en riesgo la sanidad animal y la sustentabilidad de la producción regional", concluyó.