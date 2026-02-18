Quiebra para el "Rey de la Carne": Alberto Samid no logró acuerdo con ARBA

La Justicia decretó la quiebra de Alberto Samid tras no alcanzar un acuerdo con ARBA en el marco del concurso preventivo. El pasivo supera los $276 millones y el juez ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país hasta 2026.

El Juzgado Comercial N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del magistrado Horacio Francisco Robledo, decretó l a quiebra del empresario cárnico Alberto Samid, luego de que no lograra alcanzar un acuerdo con sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. La resolución, fechada el 16 de diciembre pasado, puso fin al proceso concursal al constatar que el deudor no obtuvo la doble conformidad exigida por la Ley de Concursos y Quiebras.

El pasivo total verificado asciende a $276,66 millones , compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos. Según surge del expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama una acreencia cercana a los $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con casi $94 millones correspondientes a Ingresos Brutos e Impuesto Automotor; y la firma Smart Commerce, que completa la nómina de acreedores verificados.

La falta de acuerdo con ARBA resultó determinante en el desenlace. El organismo bonaerense depende de la provincia gobernada por Axel Kicillof, dirigente al que Samid respaldó públicamente en el plano político. Sin embargo, el apoyo no se tradujo en un entendimiento administrativo que permitiera encauzar el pago de la deuda.

Las medidas judiciales y el avance de la quiebra

En su resolución, el juez Robledo dispuso una batería de medidas patrimoniales y restrictivas. Entre ellas, la inhibición general de bienes por tiempo indeterminado, con notificación a los registros de propiedad de inmuebles, automotores, naves y aeronaves. Asimismo, ordenó la prohibición de salida del país hasta el 3 de julio de 2026, salvo autorización judicial expresa. También libró un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del empresario, y dispuso que su correspondencia sea remitida a la Sindicatura.

La sindicatura continuará a cargo de la contadora Sandra Nicola, quien deberá avanzar en la determinación del activo falencial y presentar un informe detallado sobre los actos realizados por el deudor hasta el 3 de julio de 2026. En paralelo, los acreedores tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus pedidos de verificación.

Para dictar la quiebra, el magistrado ponderó dos cuestiones centrales. En primer lugar, la postura de ARCA, que contradijo lo afirmado por Samid en el expediente. El empresario había sostenido que la cancelación de las deudas impositivas de la firma “El Fuego y el Agua” —un frigorífico de Cañuelas del cual era garante— se encontraba regularizada. No obstante, el organismo aclaró que no existía sentencia firme que acreditara esa cancelación, pese a que Samid se había adherido individualmente a una moratoria para intentar saldar aproximadamente $53 millones.

Samid alberto 1 El denominado “Rey de la Carne” enfrenta un nuevo revés judicial: la falta de acuerdo con ARBA precipitó su quiebra y activó fuertes medidas patrimoniales y migratorias.

En segundo término, el juez evaluó las actas de las audiencias informativas, en especial la celebrada en mayo de 2024, donde el propio empresario reconoció la falta de respuesta de ARBA a su solicitud para ingresar en un régimen de facilidades de pago.

Internación en Uruguay y antecedentes judiciales

La situación patrimonial del denominado “Rey de la Carne” se desarrolla en paralelo a otros antecedentes judiciales. A fines de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta una causa iniciada en 2015 por presunta evasión y retención indebida de tributos. La decisión fue adoptada por la Sala IV mediante un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes ratificaron la extinción de la acción penal. No obstante, Samid cuenta con una condena firme dictada en 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, pena que cumplió en abril de 2023.

En medio del impacto por la declaración de quiebra, en las últimas horas se conoció que el empresario se encontraba internado en Uruguay. Su esposa, Marisa Scarafía, informó a través de redes sociales que Samid permanece hospitalizado en el Hospital Cantegril de Punta del Este tras detectársele un virus en sangre que habría complicado un cuadro inicial de infección urinaria. Según detalló, presenta valores bajos de plaquetas y glóbulos blancos.

La abogada del empresario, Yanina Nicoletti, aseguró que su cliente contaba con autorización judicial para viajar, pese a la restricción de salida del país dictada en la causa de quiebra. En paralelo, la familia solicitó colaboración para concretar un traslado sanitario aéreo hacia Buenos Aires, al considerar urgente su atención por médicos de confianza.

Desde Uruguay, Samid utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar a la administración bonaerense y a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, encabezada por Daniel Scioli, por no facilitar —según su versión— un vuelo sanitario de urgencia que afirmó estar dispuesto a costear de manera privada. Finalmente ayer viajó a la Argentina.

Así, la declaración de quiebra abre una nueva etapa judicial para el empresario, que combina definiciones económicas, medidas restrictivas y un delicado cuadro de salud, en un escenario donde su situación patrimonial y legal vuelve a quedar en el centro de la escena pública.

