Crisis en La Pampa: Sindicato de la Carne confirma 190 despidos en el Frigorífico Pico

La crisis que atraviesa el Frigorífico Pico sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión en la industria de la carne , luego de que venciera el plazo para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los 190 trabajadores despedidos la semana pasada sin que la empresa cumpliera con esa obligación. Así lo confirmó el secretario general del Sindicato de La Carne, Dardo Loza, quien además anunció que se solicitó la intervención de la Delegación de Relaciones Laborales y que se fijó una audiencia de conciliación obligatoria para el próximo viernes.

La semana anterior, decenas de operarios fueron cesanteados en la planta que la firma posee en General Pico y en Trenel , generando un fuerte impacto social en la región. Este viernes por la mañana, cerca de veinte trabajadores despedidos se manifestaron frente al ingreso del frigorífico, denunciando públicamente que la empresa no había abonado la indemnización correspondiente, tal como se había acordado en el marco del procedimiento preventivo de crisis.

Indemnizaciones impagas y audiencia obligatoria

Ante esta situación, Loza convocó a una conferencia de prensa en la que explicó que el pago de las indemnizaciones —pactadas en un 50% de lo que establece la ley, en el contexto del acuerdo preventivo— no se concretó en la fecha estipulada. “Ayer se cumplió la fecha que debía haber pagado esta gente. No ocurrió así, entonces a primera hora hicimos la presentación en Relaciones Laborales para que tome intervención urgente, citamos a la empresa para que explique los motivos por los que no abonó la indemnización y cómo va a continuar”, señaló el dirigente gremial.

Carne sindicato Dardo rocha Dardo Loza, titular del Sindicato de la Carne, pidió la intervención urgente de la Delegación de Relaciones Laborales por el incumplimiento en el pago a los despedidos.

El sindicalista fue enfático al remarcar que los trabajadores despedidos deben percibir lo que les corresponde: “Los trabajadores fueron despedidos, tienen que cobrar”. Además, recordó que, si bien 190 operarios quedaron cesantes, todavía hay alrededor de 400 empleados que mantienen relación de dependencia con la empresa, aunque la planta se encuentra paralizada. “Tenemos todavía 400 trabajadores dentro de la planta. Si bien no está trabajando, pero todavía tienen relación de dependencia, 400 personas”, detalló.

Loza explicó que la crisis venía gestándose desde hace varios meses. Según indicó, la faena diaria del frigorífico cayó de 600 animales a apenas 200 en los últimos cuatro o cinco meses, lo que encendió las alarmas sobre la situación económica de la firma. En diciembre, la empresa les comunicó que despediría personal y cerraría la planta en enero. Frente a ese escenario, el gremio acordó la firma de un procedimiento preventivo de crisis que incluía el pago de una suma fija de 500 mil pesos por trabajador. “Había eso o no había nada. Lo hicimos para salvar enero con la esperanza de que el 2 de febrero empezara a faenar la planta con Gorina. No ocurrió así y se cayó todo”, explicó.

Negociaciones frustradas y búsqueda de reactivación

Las negociaciones con el Frigorífico Gorina, de La Plata, finalmente fracasaron. Según Loza, la empresa platense incluso había comenzado una importante obra de modernización en el sector de desposte de la planta de Trenel, con la intención de hacerse cargo de la operación. Sin embargo, el acuerdo no prosperó y la posibilidad de que Gorina opere en General Pico quedó descartada. “Hoy no va a operar acá a raíz de que ocurrió todo este desastre”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que los despidos fueron consecuencia directa de la caída de esas negociaciones y cuestionó la decisión empresarial de reducir un turno de trabajo. “Para mi entender, esta planta con un turno menos, con 200 personas menos, no puede funcionar. Es una planta para trabajar 500 o 600 animales diarios”, señaló.

Al analizar las causas de la crisis, Loza fue crítico con la conducción de la empresa y atribuyó la situación a un “mal manejo financiero”. “Acá no hay otra explicación. No veíamos un buen manejo en esta empresa. Alguien se tiene que hacer cargo de alguna macana que ha hecho”, expresó, y descartó que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el contexto económico nacional. “Los otros frigoríficos de La Pampa están trabajando bien. Siempre hay ajustes, pero la vamos peleando”, agregó.

En paralelo, indicó que existen conversaciones con otras firmas interesadas en reactivar la planta, principalmente a través de un esquema de alquiler. La prioridad del gremio, afirmó, será garantizar que los trabajadores despedidos sean reincorporados en caso de que se concrete una nueva operatoria. “Esa es la primera negociación que va a hacer el gremio, comprometer a la empresa que van a entrar los despedidos”, sostuvo.

Finalmente, Loza manifestó su preocupación por el futuro inmediato de los 400 empleados que aún dependen de la empresa. “Me preocupa qué pasa el mes de febrero porque llega el día de cobro y vamos a tener 400 familias sin cobrar a fin de mes, cosa que no puede ocurrir”, advirtió. En ese sentido, adelantó que el sindicato intimará a la empresa para que abone la garantía horaria de 140 horas mensuales que establece la ley, mientras se espera que la audiencia de conciliación obligatoria aporte claridad en medio de una crisis que mantiene en vilo a cientos de familias pampeanas.

Fuente: La Arena con aporte de Redacción +P.