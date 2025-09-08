Van por más: Pedirán derogación "definitiva" y cierre de la barrera sanitaria al asado

La 46°Expo Ganadera, Industrial y Comercial de Río Colorado no fue un evento social más de la ganadería rionegrina, porque desde su tribuna el gobernador Alberto Weretilneck adelantó que “como gobierno nos sumamos a la defensa de la barrera” . Minutos antes había sostenido una reunión de casi una hora con todos los presidentes de las sociedades rurales, ante quienes se comprometió a poner controles policiales aleatorios en las rutas, para pedir documentaciones a los camiones que ingresan carne con hueso a la Patagonia. Todo esto ocurrió con un tema predominante de fondo, como es la sequía. “Si no llueven 30 milímetros, al menos en septiembre, estamos al horno”, sintetizó uno de los dirigentes consultados.

El tema más sensible que se abordó fue la inminente llegada (entre hoy y mañana), de una inspección del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de Chile , país que luego que el gobierno nacional permitiera el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, dejó de reconocer a esta región como libre de aftosa sin vacunación.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 09.52.33 Primera Fila de autoridades: Alberto Weretilneck, Senadora Monica Silva, Pablo Castillo, presidente de la Sociedad Rural de Rïo Colorado, Carlos Banacloy, Ministro de Desarrollo Productivo, y Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. Foto: Fabricio González

Esa decisión del gobierno de Chile fue la base de la resolución de la Jueza Mariel Borruto, jueza federal de Tierra del Fuego, al considerar que hoy el SENASA no puede garantizar la libre circulación de ovinos desde la isla hacia los frigoríficos del continente, que se ubican en Santa Cruz. Esto porque los camiones deben circular por territorio chileno antes de salir y pasar por dos controles fronterizos.

“Intentaremos tomar contacto con ellos”, dijo Nora Lavayén, luego de la reunión, en referencia a los técnicos, y adelantó que ya tienen acordado que, luego de la programada reunión de presentación de la nueva presidenta del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo, ante la comisión directiva de la Confederación de Sociedades Rurales (CRA), programada para el martes 16, la funcionaria recibirá a una delegación de dirigentes rionegrinos. “La vamos a pedir la derogación lisa y llana de la resolución”, adelantó Lavayén.

Sobre los controles policiales aleatorios, el ministro Carlos Banacloy (luego de una reunión de una hora a puertas cerradas con los ganaderos), adelantó que “nosotros no tenemos potestad sobre cuestiones sanitarias”, pero una vez que sea operativa la suspensión del ingreso de carne con hueso, la policía provincial podría actuar como un refuerzo, kilómetros más adelantes de los puestos que el SENASA tiene en la barrera, para pedir documentación. “Y, si llegado el caso, se declara que trae carne con hueso, y está suspendida la resolución 460, se los podría mandar de regreso”, comentó el funcionario.

"Se vendió todo"

Luego de los discursos, llegó el momento de los remates, que “fueron un éxito, porque se vendió todo”, explicó un comprador habitual de reproductores. El mejor precio que se pagó, fue de 29 millones de pesos por un toro Angus, categoría dos dientes, que sacó a la pista la cabaña JC, mientras que el Gran Campeón de la misma raza, de la cabaña Don Juan de Federico Gilardi, fue vendido por 28 millones de pesos.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 09.53.27 Gabriel Jaca, de la Cabaña "La Txapela", pasea al Gran Campeón Hereford de la muestra. Foto: Fabricio González

En hembras, una ejemplar de la cabaña Los Murmullos recibió una oferta final de 13,5 millones de pesos.

En Hereford, la cabaña La Txapela –que ganó en las principales categorías en la jornada de jura del día anterior-, sacó a la pista al Gran Campeón de esa taza, que fue vendido a 13 millones, mientras que el Reservado Gran Campeón fue pagado 9,5 millones de pesos.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.04.20 La temporada de ferias ganaderas empezó con un remate en el que se vendió todo. Foto: Fabricio González

Quien quería llevarse buena genética al campo, debió desembolsar entre 6 y 8 millones de pesos por ejemplar. El mejor toro del lote Gran Campeón, puro controlado, de la Cabaña Don Pedro de Mauricio Pulita, se fue por 7,5 millones de pesos.

Por otra parte, un toro de lote puro registrado, por ejemplo, de la cabaña JC fue vendido a 6 millones de pesos. Y un toro de un lote puro controlado de la cabaña Don Fioto, de Luciano Correndoo, fue vendido a 8 millones de pesos.

En los últimos lotes de reproductores con pedigree certificado, las ventas rondaron los 4 y los 3,5 millones de pesos, tal el precio pagado por cada ejemplar del 3° premio lote de “Puros Controlados”.

Desde la tribuna

“Nos sentimos agraviados, injustamente agraviados cuando el gobierno nacional hizo un cambio en la barrera”, fue una de las primeras expresiones del gobernador Alberto Weretilneck ante una gradería del ring de remate colmada de ganaderos que siguieron su discurso con respetuoso silencio.

El jefe de gobierno se metió con, quizás, la arista más sensible que se deriva del debate por la barrera, como es la calidad y el precio de la carne.

“El asado que entró, todos vimos su calidad, y es una estafa para los consumidores”, dijo y aseguró que de todo lo que se desprende de la apertura de la barrera “lo que más embronca da es la falta de fundamentos y de criterios técnicos”. Dicho esto, agregó que la resolución n°460 “beneficia sólo a 4 o 5 frigoríficos y supermercados. Ese es el único argumento. Absolutamente comercial”.

Y a pesar de las presunciones iniciales, para Weretilnck, la presión sobre la barrera de los frigoríficos del norte “encima no dio resultados, porque los precios de las pulpas está igual. No hubo ningún beneficio”.