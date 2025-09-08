Weretilneck estalla contra Nación por la barrera sanitaria: "Están estafando a los consumidores"

El gobernador Alberto Weretilneck inauguró la 48° Expo Ganadera, Comercial e Industrial de Río Colorado y abrió el calendario rural de Río Negro con un mensaje centrado en fuertes criticas al gobierno nacional por la flexibilización de la barrera sanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

“No nos gusta ni aceptamos que la Nación nos cambie las reglas de nuestra ganadería con medidas inconsultas. Hay mucho esfuerzo, sacrificio y pasión para que nos destraten de esta manera”, afirmó.

“Lo peor que le puede pasar a una actividad económica y productiva como es la ganadería y la agricultura es el cambio de las reglas del juego, la imprevisión. Y en este caso, la decisión del gobierno nacional de modificar nuestro estatus sanitario permitiendo el ingreso de planchas de asado sin vacunación de aftosa, obviamente ha modificado fuertemente nuestro sector y esto ha generado una incertidumbre y ha generado de alguna manera también un desánimo en los productores, en los cabañeros y en la industria”, dijo el funcionario.

El gobernador también se refirió al día después de la suspensión de la flexibilización, impuesta por la Justicia de Tierra del Fuego. “Hay una inspección del Servicio Agrícola Ganadero de Chile, que en esta semana de inspección también seguimos analizando esto”. Y agregó: “Después obviamente la medida de mitigación y de reducción de impacto por la sequía. Estos son los temas que alcanzamos a abordar”.

La barrera sanitaria de Río Colorado impide el paso de carne con hueso hacia el sur del país.

“Una estafa para los consumidores”

Cuando se habla de la barrera, inevitablemente se habla de los precios de la carne con hueso al sur del Río Colorado. Aunque los valores bajaron notoriamente, el gobernador aseguró: “Hay que aclarar lo que ha sido también una estafa para los consumidores. Se dijo que la eliminación de la barrera iba a significar una rebaja enorme en el precio de la carne. Y el gran consumo de carne está dado en las pulpas, y ese tipo de corte no bajó ni un centavo”.

“El asado que entró fue un asado congelado, viejo, que no tiene ningún tipo de calidad. Entonces, hay una estafa al consumidor”.

Y concluyó: “El problema del precio de la carne no es la responsabilidad de la barrera, sino que es la responsabilidad de muchísimos temas y acciones que pasan en el medio. Ahora lo que seguimos es ver qué va a pasar a partir de la decisión de esta jueza y en virtud del acatamiento de Senasa y de lo que decida Senasa, veremos de qué manera seguimos adelante. Tengo que esperar la ejecución de la sentencia por parte de la fuerza”.