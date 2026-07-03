Alemania confirma avances en acuerdo Mercosur-UE pese a obstáculos pendientes

El ministro alemán Johann Wadephul junto al canciller argentino Pablo Quirno en Buenos Aires, donde ratificaron el compromiso con el acuerdo UE-Mercosur.

El ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul , afirmó que todavía existen problemas por resolver antes de la ratificación definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur . No obstante, mostró confianza en que estos obstáculos se superarán en el corto plazo. Sus declaraciones se produjeron un día después de la cumbre del Mercosur celebrada en Paraguay.

Wadephul participó en la gira sudamericana y visitó Buenos Aires, donde se reunió con el canciller argentino, Pablo Quirno . Durante la conferencia de prensa conjunta, el funcionario alemán detalló el estado actual del tratado comercial más relevante de los últimos años.

Implementación gradual y beneficios concretos

El bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmó en enero el acuerdo con la UE tras 25 años de negociaciones. El pacto entró en vigencia de forma transitoria cuatro meses después.

"La implementación todavía tardará un rato, seguramente habrá algunos problemas, pero problemas que se pueden resolver", indicó Wadephul. Agregó con optimismo: "Los pasos decisivos ya se han dado. Queremos este acuerdo y los problemas que surjan los vamos a poder resolver".

El tratado establece una zona de libre comercio que contempla la reducción y eliminación progresiva de derechos aduaneros. Numerosos productos quedarán exentos de gravámenes de manera inmediata, mientras que otros seguirán un calendario de desgravación gradual. Este marco genera oportunidades concretas para exportadores de ambos bloques y fortalece cadenas de valor estratégicas.

El comercio bilateral entre ambos bloques alcanzó los 111.000 millones de euros en 2024, en un mercado combinado de 700 millones de personas. Estas cifras subrayan el enorme potencial económico del acuerdo, especialmente en sectores como agroindustria, automotriz, servicios y energías renovables.

Cooperación en minerales críticos para la transición energética

Durante el encuentro en Buenos Aires, Wadephul y Quirno anunciaron un memorándum de entendimiento en minerales críticos. El objetivo es ampliar y diversificar la cadena de suministros global, en un contexto de creciente demanda de litio y cobre impulsada por la transición energética.

Esta iniciativa complementa el acuerdo comercial principal y posiciona a los países del Mercosur como actores clave en la seguridad de suministros para Europa. Argentina, con sus importantes reservas de litio, y Brasil, con su producción de minerales estratégicos, ganan relevancia geopolítica.

Relaciones bilaterales y gesto simbólico

Más allá de los temas económicos, el encuentro tuvo un tono cercano. Wadephul reveló que el canciller Quirno le obsequió una camiseta de fútbol de River Plate, club favorito del ministro alemán en Argentina. Posteriormente, ambos visitaron el estadio del equipo.

Este gesto ilustra el fortalecimiento de los lazos bilaterales que acompañan las negociaciones comerciales. La diplomacia deportiva refuerza la confianza mutua en un momento clave para las relaciones transatlánticas.

Perspectivas futuras y desafíos pendientes

Expertos en comercio internacional coinciden en que los desafíos restantes se centran principalmente en aspectos regulatorios, sanitarios y ambientales. Sin embargo, el compromiso político expresado por Alemania —motor económico de la UE— representa una señal positiva para la ratificación completa.

El acuerdo no solo abre mercados, sino que promueve estándares comunes en sostenibilidad y cooperación técnica. Para los países del Mercosur, significa mayor acceso a tecnología europea y diversificación de exportaciones. Para la UE, asegura suministros estratégicos y oportunidades para sus empresas en un continente en crecimiento.

La implementación plena del tratado consolidará una asociación estratégica entre dos bloques que comparten valores democráticos y aspiraciones de desarrollo sostenible. Mientras los equipos técnicos trabajan en los detalles pendientes, el mensaje de Wadephul transmite claridad: el acuerdo avanza y los problemas identificados tienen solución.

FUENTE: Reuters con aportes de Redacción +P