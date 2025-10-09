Chile bate récord en exportaciones y las frutas frescas lideran el crecimiento

Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones de Chile alcanzaron un valor récord de USD 76.959 millones, lo que representa un aumento anual de 4,7% respecto al mismo período de 2024 , según el último Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei). Se trata del mayor monto registrado para un período similar, confirmando el dinamismo del comercio exterior chileno y la fortaleza de sus sectores productivos.

El intercambio comercial total del país llegó a USD 145.660 millones, reflejando un crecimiento de 7,8% respecto al año anterior. De este modo, la balanza comercial cerró con un saldo positivo de USD 13.055 millones, impulsada tanto por el aumento de las exportaciones como por la recuperación de las importaciones, que subieron 11,4%.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó la relevancia de estos resultados, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo la diversificación de mercados y la sofisticación de la oferta exportadora. “Queremos que Chile continúe siendo reconocido como un socio estratégico, confiable y con una propuesta exportadora moderna, sostenible y de alto valor agregado”, afirmó la autoridad, destacando además el trabajo conjunto entre el sector público y privado como motor del crecimiento sostenido.

El aporte decisivo de las frutas frescas

Dentro de la canasta exportadora, las frutas frescas reafirmaron su papel como un pilar esencial del comercio exterior chileno, consolidando al país como líder mundial en el rubro agroalimentario. Entre enero y septiembre, los embarques de frutas frescas alcanzaron USD 6.608 millones, lo que representa un incremento de 1,8% en comparación con el mismo período de 2024.

El crecimiento estuvo impulsado por una diversificación de especies y mercados, destacando las alzas en paltas, manzanas, ciruelas, kiwis, peras, limones, cranberries, nectarines, zarzaparrillas, granadas, clementinas, frambuesas y frutillas. Este desempeño confirma el posicionamiento internacional de Chile como un país confiable en la exportación de alimentos saludables, frescos y de alta calidad.

Las frutas frescas no solo aportan ingresos y empleo a miles de productores y trabajadores del sector agrícola, sino que también refuerzan la imagen verde y sostenible del país. En los últimos años, el sector frutícola ha invertido en tecnología de riego eficiente, energías limpias y certificaciones internacionales, lo que ha permitido acceder a mercados exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia.

manzana chile-promocion-brasil-whatsapp-image-2024-09-11-at-151225-3-1024x768jpeg Chile tienen una estrategia clara de posicionamiento de sus productos en el exterior. Los programas de promoción en manzana, son un ejemplo.

Además, el crecimiento de los frutos secos, que totalizaron USD 643 millones con un alza de 36%, complementa este éxito exportador. Avellanas, nueces, almendras y castañas continúan ganando terreno en el comercio global, impulsadas por la demanda de alimentos saludables y de origen natural.

Diversificación y sostenibilidad: claves del éxito

El sector agroalimentario chileno ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a un contexto global desafiante. A través de la innovación y el trabajo coordinado entre productores, exportadores y autoridades, se ha logrado mantener un ritmo sostenido de crecimiento, consolidando a Chile como uno de los principales proveedores de frutas frescas del hemisferio sur.

La industria de alimentos procesados también contribuyó con fuerza al total exportado, alcanzando USD 10.180 millones, un incremento de 7,7%. Entre los productos más destacados figuran los arándanos y cerezas congeladas, ciruelas deshidratadas, jugos naturales y productos del mar como salmón, jibia y jurel.

Por su parte, los productos orgánicos alcanzaron USD 330 millones, con un crecimiento de 20,5%, impulsados por la mayor demanda internacional de alimentos sostenibles y libres de químicos. Dentro de esta categoría, los berries y ciruelas frescas sobresalen como emblemas de calidad y trazabilidad.

Un liderazgo que se proyecta al futuro

El informe de la Subrei resalta que las exportaciones no tradicionales —entre ellas las frutas, alimentos y productos orgánicos— representaron 45,1% del total exportado, alcanzando un récord de USD 34.678 millones. Este desempeño demuestra que Chile avanza hacia una matriz exportadora más diversa y con mayor valor agregado.

En un escenario mundial marcado por la competencia y la incertidumbre económica, el éxito de las frutas frescas chilenas no solo refleja la capacidad productiva del país, sino también su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la seguridad alimentaria global. La combinación de calidad, responsabilidad ambiental y apertura comercial ha permitido que los productos agrícolas nacionales sigan conquistando mercados y contribuyendo decisivamente al crecimiento económico del país.

Con este desempeño, el sector frutícola se consolida como un embajador natural de Chile en el mundo, llevando no solo sabor y frescura, sino también el trabajo, la tecnología y la visión sostenible de miles de familias chilenas que hacen posible que el país siga cosechando éxitos en los mercados internacionales.

Fuente: Subrei con aportes de Redacción +P.