Chile lidera un proyecto para la detección precoz de enfermedades en viñedos

La agricultura climáticamente inteligente en América Latina recibió un impulso estratégico con la reciente reunión de la Red de Innovación y Tecnología para la Agricultura Climáticamente Inteligente (RITACI) . Este encuentro, celebrado en la Universidad Don Bosco de El Salvador el mes pasado, congregó a coordinadores de la red, que forma parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) .

El Dr. Guillermo Medina , académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción ( UCSC ), representó a Chile en la cita, asumiendo el rol de líder coordinador del equipo nacional. RITACI busca fomentar la investigación , innovación y colaboración científica entre sus miembros para desarrollar tecnologías agrícolas sostenibles. La red está integrada por equipos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España y México .

El objetivo central de esta coordinación es impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos, alineándose con los intereses de CYTED en áreas como alimentación, salud, medioambiente y energías limpias.

Focos de colaboración e innovación tecnológica

Durante el encuentro, los coordinadores delinearon la hoja de ruta para futuras actividades, incluyendo la evaluación de intercambios de estudiantes y académicos, así como el análisis de la factibilidad de convenios interinstitucionales. El Dr. Medina destacó la importancia de establecer los "pasos a seguir con respecto a las actividades que vamos a desarrollar en proyectos de investigación e innovación".

La capacitación fue un componente clave. Los coordinadores participaron en un curso teórico-práctico de Internet de las Cosas (IoT), impartido por el Dr. Leonardo Betancur de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, reforzando competencias esenciales para los proyectos de tecnología agrícola que desarrolla la red.

Chile y la sanidad vegetal

El núcleo de la actividad de RITACI es la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) a la producción agrícola regional. En este contexto, el equipo chileno está a la vanguardia con el primer proyecto formalmente coordinado bajo esta alianza.

Liderado por la Dra. Carola Figueroa de la Universidad del Bío-Bío (miembro del grupo chileno), el proyecto se centra en generar una tecnología basada en visión artificial para la detección temprana de enfermedades en las viñas. Esta iniciativa es crucial para la industria vitivinícola, permitiendo una intervención rápida y precisa.

El desarrollo tecnológico se concibe desde una perspectiva transdisciplinaria, integrando activamente a los propietarios de viñas. "La idea es conocer las necesidades puntuales de la industria y que nos guíen en el camino. Nosotros aportamos el trabajo científico y tecnológico, y ellos nos muestran las necesidades reales que enfrentan en su día a día", explicó el Dr. Medina.

Como parte de los compromisos de la red, se ha planificado la publicación de un artículo en colaboración que esperan someter a revisión antes de fin de año, además de coordinar la redacción de un libro académico donde cada capítulo detallará las líneas investigativas predominantes de los grupos de cada país. Estos esfuerzos buscan solidificar la base de conocimiento científico y tecnológico para enfrentar los desafíos de la agricultura latinoamericana en un contexto de cambio climático.

Fuente: Reporte Agrícola con aportes de +P