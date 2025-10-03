Llega "El futuro del vino argentino": Información estratégica para la toma de decisiones

El Fondo Vitivinícola y la Corporación Vitivinícola (COVIAR) anuncian la realización de la tercera edición del foro "El Futuro del Vino Argentino" , el evento de mayor relevancia para la vitivinicultura nacional. La cita será el 8 de noviembre en el Salón de Grado de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza.

El objetivo central del foro es proveer información estratégica de alta calidad y análisis objetivo a los tomadores de decisiones del sector. Bernardo Lanzilotta , presidente del Fondo Vitivinícola, destacó:

“La intención es convocar a personalidades que aporten análisis sobre el negocio global del vino y especialmente sobre el mercado local. Y poner a disposición de toda la industria vitivinícola información objetiva, estudios y análisis sobre las oportunidades que tiene el vino argentino en la actualidad y a futuro. Se trata de una línea de trabajo [...] en la que la posibilidad de compartir información de altísima calidad es un valor agregado para quienes toman decisiones en el sector.”

Conferencias estratégicas y oradores internacionales

La agenda del foro se compone de cuatro conferencias estratégicas que abordarán las principales tendencias y desafíos de la industria.

1. Perspectiva global y normativa (OIV): Por primera vez en Argentina, el evento contará con la participación de Yvette Van Der Merwe, Presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Economista sudafricana y especialista en tecnologías de la información, Van Der Merwe es una referencia obligada para comprender las reglas globales del sector. Su experiencia en la dirección del grupo de expertos en "Análisis Económico, Mercados y Consumo" dentro de la OIV será fundamental para monitorear las tendencias vitivinícolas mundiales.

2. Geopolítica y relaciones internacionales: El experto en Relaciones Internacionales, Andrés Malamud, regresará al foro para compartir su análisis sobre la tensión a nivel mundial y los conflictos que inciden en las políticas globales. Su exposición abordará cómo las potencias reconfiguran las relaciones comerciales y qué reglas imponen los socios –actuales y potenciales– para las exportaciones, examinando cómo todo esto afecta al mundo del vino. Malamud es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

3. Oportunidades en el consumo de baja graduación: La consultora WorldPanel By Numerator presentará un estudio exclusivo diseñado para el encuentro. Carolina Nuñez, especialista en consumo masivo, indagará en las posibilidades de ampliación del mercado local, con foco en el vino de baja graduación alcohólica. Mediante un estudio de Panel de Hogares sobre comportamiento de compra y consumo de bebidas alcohólicas y cervezas sin alcohol, la conferencia buscará entender las motivaciones y las posibles barreras de compra para estos productos innovadores.

4. Percepción del consumidor y estrategia de marca: Finalmente, Guillermo Oliveto, consultor argentino especialista en estrategias de negocio y consumo, presentará los hallazgos de un estudio que profundiza en la percepción que los consumidores tienen sobre el vino. Su análisis se centrará en la disposición del consumidor hacia ciertas innovaciones y cómo se relaciona con el vino en comparación con otras bebidas alcohólicas.