Hein Deprez completa la compra de Greenyard

Heinz Deprez, un empresario que supo ser el dueño de la regional Expofrut, en la década pasada.

La multinacional belga de productos frescos Greenyard ha sido excluida de la bolsa Euronext de Bruselas y ha vuelto a ser propiedad privada. La compra, que fue liderada por el fundador de la compañía, Hein Deprez, a través de una empresa especialmente creada llamada Garden, fue confirmada en un comunicado de prensa emitido por Greenyard después del cierre de lo que describió como un período de "exclusión simplificada".

En otras palabras, ahora que ha pasado el plazo para que los accionistas en circulación acepten la oferta de Garden, debe realizarse la transferencia de todas las acciones restantes a Garden (un requisito legal en Bélgica una vez que cualquier accionista adquiere el 95 por ciento de las acciones de una empresa).

Durante su segundo intento de conseguir un acuerdo con otros inversores para desprenderse de sus acciones, Garden logró comprar algo más de 1,36 millones de acciones adicionales de Greenyard, lo que representa el 2,64 por ciento del volumen total en circulación que no poseía.

Este pequeño porcentaje llevó al comprador por encima del umbral del 95 por ciento, teniendo en cuenta también las denominadas acciones en tesorería en poder de la propia Greenyard. Antes de la actual oferta de adquisición, la familia Deprez poseía alrededor del 42 por ciento de las acciones de la empresa.

“Todas las acciones no ofrecidas al final del período de aceptación se considerarán, por imperio de la ley, transferidas a [Garden]”, explicó el comunicado de prensa.

Vaya cosa

Esta compra es un momento significativo para Hein Deprez, quien en 1987 fundó Univeg, la empresa que eventualmente se transformó en Greenyard a través de una serie de fusiones y adquisiciones de alto perfil.

Después de que Univeg se fusionara con Greenyard Foods y Peatinvest en 2015, las acciones de la entidad recién combinada comenzaron a cotizar y negociarse desde fines de junio de ese año. Garden, un vehículo de inversión creado específicamente para cultivar la adquisición, está controlado conjuntamente por dos empresas, Food Invest International y Harvest. El primero es propiedad de Deprez Holding, mientras que el segundo es operado por Robusta, que a su vez está controlada por Solum Partners.

Fuente: Fruitnet/Mike Knowles.