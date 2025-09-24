México abre sus puertas a naranjas chilenas: un hito en la relación agrícola

Chile abrió el mercado de naranjas para sus exportaciones. Un paso clave para el sector trasandino.

Un nuevo capítulo en la relación agrícola entre Chile y México se escribió esta semana, tras la visita oficial de la ministra de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, quien encabezó una delegación que logró concretar un hito largamente esperado por el sector frutícola: la apertura del mercado de México para las naranjas chilenas. Hasta ahora, México había recibido este producto de manera exclusiva desde Estados Unidos, lo que convierte a Chile en el segundo proveedor internacional autorizado.

La noticia marca un punto de inflexión para la fruticultura chilena. Desde el Ministerio de Agricultura destacaron que la apertura permitirá diversificar destinos para los cítricos, potenciar la competitividad del país como proveedor de contra estación e impulsar el crecimiento del sector agrícola. Con ello, se espera generar nuevas oportunidades de empleo en regiones productoras clave como la Metropolitana y O’Higgins, además de abastecer un mercado interno de más de 100 millones de habitantes.

Un sector dinámico en expansión

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de naranjas chilenas al mundo alcanzaron los 83 millones de dólares. Aunque esta cifra representó una baja del 5 % respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a la caída de precios en el mercado estadounidense, el volumen exportado registró un alza del 12 %, lo que evidencia el dinamismo y la capacidad de adaptación del sector.

Actualmente, la superficie destinada a naranjos en Chile asciende a 7.201 hectáreas, con variedades de alta demanda internacional como Fukumoto, Lane Late y Cara Cara. Estas plantaciones han permitido al país consolidar su posición en los mercados globales, ofreciendo fruta de calidad en momentos del año en que los productores del hemisferio norte no pueden abastecer.

En 2024, México ya se había consolidado como el principal destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas en Latinoamérica y el cuarto a nivel global, lo que refuerza el carácter estratégico de este nuevo acuerdo.

Cooperación agrícola reforzada

La apertura del mercado de naranjas no fue el único logro de la visita. La ministra Fernández y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, suscribieron un Acuerdo General de Cooperación Técnico-Científica y un Acuerdo Específico en materia de Sanidad Vegetal. Ambos buscan acelerar proyectos conjuntos, facilitar el comercio agroalimentario y fortalecer la seguridad sanitaria de los dos países.

naranja chile Las exportaciones de naranjas chilenas al mundo alcanzaron los 83 millones de dólares.

Los convenios incluyen colaboración en sanidad animal y vegetal, desarrollo de ciencia y tecnología, eficiencia hídrica, agricultura familiar, sistemas productivos sustentables, adaptación al cambio climático y manejo de plaguicidas. Asimismo, contemplan cooperación técnica entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile. Entre los proyectos destacan el uso de trampas inteligentes para la detección de la Mosca del Mediterráneo y la búsqueda de alternativas al bromuro de metilo.

Ambas delegaciones también revisaron los protocolos sanitarios vigentes y ratificaron la continuidad de planes piloto de mitigación de riesgos en uva de mesa y kiwi, cuya evaluación conjunta está prevista para 2026.

Intercambio bilateral con visión de futuro

Durante las reuniones, Chile reiteró su interés en ampliar el acceso del mango mexicano a su mercado y avanzar en la habilitación de establecimientos cárnicos. Por su parte, México subrayó la importancia de estas gestiones para diversificar y equilibrar el comercio. También se valoró la implementación de la certificación electrónica en productos vegetales y pecuarios, una medida que reducirá trámites y otorgará mayor trazabilidad a los envíos.

El secretario Berdegué y la ministra Fernández reafirmaron el compromiso de profundizar la cooperación agrícola bilateral, priorizando la ganadería sostenible y resiliente, la gestión eficiente del agua y el desarrollo rural inclusivo. Especial énfasis se puso en el apoyo a pequeños productores, mujeres rurales y sistemas alimentarios sostenibles, en línea con los desafíos compartidos por ambas naciones.

Perspectivas

La apertura del mercado mexicano para las naranjas chilenas representa más que un nuevo destino comercial: simboliza la consolidación de una alianza estratégica entre dos países que comparten desafíos agrícolas y climáticos. Para Chile, significa diversificación, estabilidad y crecimiento en un sector clave para su economía. Para México, la medida se traduce en la posibilidad de asegurar abastecimiento continuo de cítricos y fortalecer la cooperación con un socio confiable en la región.

Con este acuerdo, ambos países apuestan por un futuro donde la integración agrícola no solo genere beneficios económicos, sino también desarrollo sostenible y oportunidades inclusivas para sus comunidades rurales.

Fuente: Portal Frutícola con aportes de la Redacción +P.