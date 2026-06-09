Una plaga carnívora vacía los corrales de EEUU y cambia el negocio de la carne para siempre

El suministro nacional de ganado en EE.UU. cayó a su nivel más bajo en 75 años tras el cierre fronterizo

Desde que Dwight Eisenhower ocupaba la Casa Blanca, los corrales de Lubbock Feeders engordaban ganado en el oeste de Texas, EEUU. Hoy, hileras enteras de instalaciones permanecen vacías, en silencio. La empresa, con 70 años de trayectoria, está al borde del cierre. Y lo que la llevó a ese punto no fue una crisis financiera ni una mala gestión: fue una mosca.

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo , plaga carnívora que deposita sus huevos en las heridas de animales de sangre caliente, detonó en 2025 una decisión que transformó la industria cárnica de América del Norte. El gobierno de Estados Unidos cerró la frontera al ganado mexicano para frenar su avance. Esta semana, sin embargo, llegó la peor noticia posible: se confirmó el primer caso de mosca barrenadora en 60 años en un rancho ganadero de Texas. La plaga cruzó de todos modos.

Mientras tanto, en Coahuila, México, los corrales del ganadero Enrique García rebosan de animales negros que esperan su ración vespertina. García duplicó su plantilla. Exporta carne, no ganado en pie. Y mira al norte con ambición renovada.

2026-06-04T161029Z_1_LYNXMPEM53189_RTROPTP_4_USA-SCREWWORM El primer caso detectado en Texas en 60 años confirma el avance de la temida plaga carnívora. Reuters

El costo de cerrar la frontera

El cierre de la frontera desencadenó una cadena de consecuencias que hoy sacude a la industria cárnica estadounidense, valuada en 100.000 millones de dólares. Sin el flujo de ganado mexicano, el suministro nacional cayó a su nivel más bajo en 75 años. Los precios de la carne de vacuno alcanzaron máximos históricos en 2026.

Antes del cierre, Estados Unidos importaba más de un millón de cabezas de ganado al año desde México, cifra que representaba entre el 4% y el 5% de todo el ganado destinado a producción cárnica en el país. Ese ganado entraba, se engordaba en corrales estadounidenses y se procesaba en plantas locales. Generaba empleo para camioneros, agricultores de granos forrajeros y trabajadores de plantas empacadoras.

2026-06-02T180527Z_1_LYNXMPEM511IH_RTROPTP_4_USA-FARM-SCREWWORM-MEXICO El tratamiento biológico es la gran apuesta oficial frente a la falta de vacunas directas. Reuters

Todo ese flujo económico se cortó de un día para el otro.

Kyle Williams, gerente y copropietario de Lubbock Feeders, lo resume con una claridad que duele: "Si terminan alimentándolos y procesándolos en México, ¿cómo vamos a ganar? Les estamos dando en bandeja de plata la industria de engorda. Eso es trabajo, eso es mano de obra, eso es gente que no tiene la oportunidad de hacerlo aquí en Estados Unidos."

El corral de Lubbock tiene capacidad para 40.000 cabezas de ganado. Hoy alberga apenas 4.000. Williams dejó de traer animales hace meses: los precios del ganado proveniente de ranchos estadounidenses implican pérdidas superiores a 200 dólares por cabeza.

Bobby Swift, subgerente de 57 años con tres décadas en la empresa —y padre e abuelo que también trabajaron allí—, llega más tarde cada mañana porque no hay mucho que hacer. Revisar el ganado le lleva solo 22 minutos. "Cuando eres tan lento como nosotros, mentalmente te afecta", dijo.

2026-06-05T181708Z_1_LYNXMPEM541CQ_RTROPTP_4_USA-SCREWWORM La sequía extrema en Texas obliga a productores locales a rematar sus rodeos para sobrevivir. Reuters

México no esperó: construyó

En el estado de Coahuila, la frontera cerrada no fue un obstáculo. Fue una oportunidad. García exportaba unas 900 cabezas al año a Kansas antes del cierre. Cuatro años atrás ya había comenzado a engordar ganado a pequeña escala como diversificación. El cierre aceleró esa transición y aumentó sus ingresos entre un 8% y un 10%. Ahora, con la plaga instalada en Texas, García ve menos probable una reapertura pronta de la frontera y eso, paradójicamente, lo estimula a crecer más.

"Al final vamos a llegar igual a Estados Unidos, pero ahora con carne", señaló.

No es un caso aislado. Según el principal consejo de productores de carne de México, las exportaciones mexicanas de carne a Estados Unidos aumentaron un 23% en los primeros cuatro meses de 2026. El objetivo es duplicar los envíos el próximo año.

2026-06-06T141424Z_1_LYNXMPEM550BH_RTROPTP_4_USA-SCREWWORM El ganado mexicano ya no cruza la frontera, dejando la industria de Texas al borde del cierre. Reuters

Isaías Montemayor, subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural de Coahuila, explicó la lógica con precisión: "El transcurso de los meses nos ha enseñado que si esos productores le dan valor agregado a sus animales y a los productos que generan, pues pueden obtener una ganancia igual o incluso mayor a la que obtendrían si exportaran el becerro en pie."

Coahuila expande su capacidad de sacrificio y empaque con certificación federal y estadounidense, con apoyo del gobierno mexicano.

Rogelio Pérez, de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México, lo dice sin rodeos: "La ganancia por producir carne ahora se queda en México con un consecuente impacto en la industria americana".

2026-06-06T141424Z_1_LYNXMPEM550BI_RTROPTP_4_USA-SCREWWORM Plantas procesadoras en EE. UU. cierran y recortan turnos por la escasez histórica de vacunos. Reuters

Texas bajo múltiples presiones

El problema no es solo la mosca. Texas enfrenta una sequía devastadora que desató incendios en las Grandes Llanuras y forzó a productores a reducir sus rebaños. En Tulia, a 116 kilómetros al norte de Lubbock, el ganadero Eddie Womack, de 63 años, podría reducir su rebaño de 600 vacas a apenas 200 si el verano no trae lluvias. Sin cultivos propios, compra forraje a precios más altos. "Si atravesamos otro año devastador, tendremos que decir: 'Nos vamos. Tenemos que vender'", admitió.

A eso se suma la política comercial. El presidente Donald Trump intentó aliviar la escasez instando a bajar precios, ordenando al Departamento de Justicia investigar a empresas cárnicas y abriendo importaciones desde Argentina con aranceles bajos. Pero esa última medida irritó a los ganaderos estadounidenses sin lograr reducir los precios al consumidor.

Reconstruir el rodeo nacional lleva tiempo: al menos dos años para que los rebaños crezcan y eleven la producción de carne. Mientras tanto, los procesadores sufren. Tyson Foods redujo operaciones en su planta de Amarillo, Texas, a 193 kilómetros al norte de Lubbock, y cerró definitivamente una planta en Nebraska, eliminando miles de puestos de trabajo. JBS y Cargill enfrentan conflictos laborales inusuales en sus plantas.

Darin Parker, presidente de PMI Foods, es directo: "Estar en la industria cárnica es algo típicamente estadounidense. Necesitamos proteger esta industria".

image El primer caso detectado en Texas en 60 años confirma el avance de la temida plaga carnívora.

Una plaga que tardó 60 años en volver

La mosca barrenadora no es una amenaza nueva. En el siglo XX, una epidemia llevó a Estados Unidos a liberar billones de moscas estériles sobre los focos de infestación desde una planta en Texas, que hoy intenta reactivarse. El esfuerzo erradicó la plaga, pero la industria tardó 30 años en recuperarse. La secretaria de Agricultura Brooke Rollins lo citó el año pasado para justificar el cierre de la frontera.

En México, la larva ya infestó cerca de 28.000 animales. Rollins afirmó esta semana que suspender el movimiento de ganado puede frenar la propagación y que los puertos de entrada permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Williams, desde Lubbock, pide otra solución: inspecciones y tratamientos en los puertos de entrada. "Esos protocolos ya están implementados. Se ha impartido capacitación a ambos lados de la frontera. Dejemos que el ganado se mueva."

Pero mientras el debate sigue, los corrales de Texas se vacían y los de Coahuila se llenan. La plaga no eligió ganadores. Los eligió el tiempo.

FUENTE: Reuters con aportes de Redacción +P