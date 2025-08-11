Industria y construcción aceleran su recuperación y cierran un primer semestre positivo

La industria manufacturera y la construcción registraron en junio un sólido repunte que consolida la tendencia positiva de la primera mitad del año. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos sectores cerraron el mes con fuertes subas interanuales y acumularon resultados positivos en el balance del primer semestre.

En detalle, la producción industrial manufacturera creció un 9,3% en junio respecto del mismo mes de 2024 , mientras que la actividad de la construcción mostró un incremento todavía más pronunciado, del 13,9% interanual. En lo que va de 2025, el acumulado de la industria exhibe un alza del 7,1%, y el de la construcción, del 10,8%, en comparación con el mismo período del año anterior.

No hay que olvidar que la comparación de los indicadores del presente año se hace sobre el 2024 que fue un año donde la actividad económica se desplomó tras el severo ajuste realizado por la administración Milei a partir de diciembre de 2023.

Sin embargo, y volviendo a junio del corriente, al observar la comparación mensual, los resultados fueron dispares: el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) retrocedió un 1,2% frente a mayo, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) avanzó un 0,9% en el mismo período.

Industria: repunte casi generalizado

El informe del INDEC reveló que 15 de las 16 divisiones industriales relevadas mostraron aumentos interanuales en junio, lo que refleja un repunte ampliamente distribuido en el sector. La única baja se registró en “Productos de metal”, con un descenso del 5,8%, explicado por fuertes caídas en “productos metálicos para uso estructural” (-18,3%) y “otros productos de metal” (-2,1%).

En el otro extremo, el mayor incremento correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con un salto del 42,7% interanual, impulsado especialmente por la producción de equipos de informática, televisión y comunicaciones, que trepó un 85,3%. Le siguieron “Muebles y otras industrias manufactureras” (38,2%), “Vehículos automotores y autopartes” (29%) y “Maquinaria y equipo” (17,3%).

INDEC ipi_manufacturero_08_2567014A254C_page-0003

También se destacaron los avances en “Productos minerales no metálicos” (19,7%), con picos en artículos de cemento y yeso (35,1%) y vidrio (27,5%). Otros rubros con subas importantes fueron edición e impresión (22,4%), productos farmacéuticos (11,8%) y refinación del petróleo (5,7%).

En el bloque “Alimentos y bebidas” se registró un alza del 4%, traccionada por la molienda de cereales (14,3%), la carne vacuna (11,2%) y los productos lácteos (11%). En cambio, retrocedieron las gaseosas y cervezas (-5,4%) y otros productos alimenticios (-13,6%).

Construcción: fuerte demanda de insumos clave

El sector de la construcción también mostró un panorama alentador. En junio, el ISAC creció un 13,9% interanual y 11 de los 13 insumos relevados por el INDEC presentaron incrementos.

El consumo de cemento portland aumentó un 11,6% y la demanda de asfalto se disparó un 51,5%. El hierro para construcción subió un 27%, mientras que los mosaicos graníticos y calcáreos treparon un 62,9%. Entre los productos con mayores subas también se encuentran los artículos sanitarios de cerámica (47,9%), el hormigón elaborado (28,5%), los ladrillos huecos (2,2%), las pinturas para construcción (5,7%), los pisos y revestimientos cerámicos (44,3%) y las placas de yeso (19,3%). Por el contrario, las cales (-3,9%) y el yeso (-4,5%) fueron los únicos insumos con caídas interanuales.

INDEC CONSTRUCCION isac_08_25C572713F9D_page-0003

El comportamiento de junio confirma que, tras un 2024 con altibajos, tanto la industria como la construcción atraviesan una fase de recuperación. La amplitud de la mejora en la industria, que abarca casi todas las divisiones, y el dinamismo en la demanda de insumos para la construcción, sugieren que la actividad económica podría sostener un ritmo positivo en los próximos meses, aunque el desafío será mantener el impulso en un contexto económico todavía frágil.

