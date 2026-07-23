Patagonia: control de perros asilvestrados, reclamo prioritario de los ganaderos

El ataque de perros asilvestrados sobre majadas y rodeos golpea de manera directa la rentabilidad de los establecimientos ganaderos de la Patagonia.

En el marco de la Expo Rural 2026 de Palermo, los principales dirigentes de la ganadería de la región se reunieron con el Gobierno nacional en la “Mesa Patagónica” de la Ganadería, un espacio de trabajo público-privado que continúa el esquema iniciado en 2025 entre Nación y provincias. Participaron la Sociedad Rural del Neuquén ( SRN ) junto a las sociedades rurales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el partido bonaerense de Patagones, con el objetivo de trasladarle al Gobierno la difícil situación que atraviesa la producción ganadera regional y reclamar medidas concretas para sostener la actividad, recuperar productividad y garantizar la permanencia de los productores en el territorio. Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta , y el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe.

Entre la agenda de temas planteados, uno se destacó por sobre el resto: el control de predadores , y en particular el de los perros asilvestrados , apareció como el reclamo prioritario del sector. Las entidades patagónicas le plantearon a la Subsecretaría de Ambiente la necesidad de “elaborar directrices nacionales” para el manejo de predadores y de perros asilvestrados, un problema que golpea de forma directa la rentabilidad de los establecimientos ganaderos de la región al afectar la supervivencia de las majadas y los rodeos.

La Expo Rural de Palermo volvió a ser el escenario elegido para el diálogo anual entre el sector ganadero patagónico y el Gobierno nacional.

La sanidad ovina fue otro de los ejes centrales de la reunión. Los dirigentes solicitaron acelerar los ensayos oficiales que permitan disponer de nuevos principios activos y alternativas terapéuticas para el control de la sarna ovina, con mayor participación de laboratorios privados en ese proceso.

El planteo incluyó además el desarrollo de protocolos autorizados y la firma de un convenio entre Nación y provincias para la extensión y el control sanitario en el territorio.

El abigeato ocupó también un lugar en la agenda. Frente al reclamo del sector patagónico por este flagelo, los funcionarios nacionales informaron que el Gobierno tiene en carpeta un proyecto para tipificar de manera diferencial los delitos cometidos en el ámbito rural, lo que permitiría un abordaje penal específico para este tipo de hechos.

Dirigentes de las sociedades rurales patagónicas junto a funcionarios nacionales durante la Mesa Patagónica de la Ganadería, en el marco de la Expo Rural 2026.

Se sumó a la conversación la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto ya presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que continúa pendiente de tratamiento parlamentario. También se abordó la situación de emergencia climática declarada para 2026, y en el plano laboral las entidades pidieron que la obra social OSPRERA garantice una prestación adecuada para los trabajadores rurales de la región patagónica.

Al cierre del encuentro, desde la SRN remarcaron el valor de sostener este tipo de ámbitos conjuntos entre las provincias y el Estado nacional. "Reafirmamos la importancia de estos ámbitos de trabajo conjunto entre las provincias y el Estado Nacional, ya que permiten expresar las necesidades del sector, avanzar en propuestas concretas y construir una agenda común que fortalezca la producción, el arraigo y el desarrollo de la Patagonia", señalaron desde la entidad neuquina.

FUENTE: Redacción +P