Acuerdo Argentina-EEUU: ¿impulsará las exportaciones de vino tras la caída del 9,6%?

En octubre de 2025, las exportaciones totales de vinos y mostos de Argentinas experimentaron una contracción significativa, según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) . El volumen total de vinos exportados alcanzó los 174.234 hectolitros (hl) , lo que representa una variación negativa del -9,6% en comparación con los 192.687 hl de octubre de 2024.

Esta disminución se distribuye de manera desigual por categorías: los vinos de color cayeron un -8,8% (de 157.786 hl a 143.975 hl), mientras que los vinos blancos registraron una baja más pronunciada del -13,3% (de 34.901 hl a 30.259 hl). Comparado con septiembre de 2025, el volumen total de vinos disminuyó un -6,5% , señalando una tendencia descendente en el cierre del año.

En términos de modalidad de envío, los vinos fraccionados mostraron una estabilidad relativa, con una reducción del -1,6% (de 137.932 hl a 135.789 hl). Dentro de esta categoría, los vinos de color descendieron un -1,2%, y los blancos un -3,1%. Por el contrario, los vinos a granel sufrieron un impacto mayor, con una caída del -29,8% (de 54.755 hl a 38.445 hl), destacando una variación del -26,5% en vinos de color y un drástico -50,9% en blancos.

En cuanto al mosto concentrado, el volumen exportado fue de 8.694 toneladas, un -6,3% menos que las 9.281 toneladas de 2024, con un valor FOB de 12.209 miles de dólares (-12,5%).

¿Cuál es la tendencia acumulada?

El panorama en el periodo enero-octubre de 2025 revela una contracción general en el sector. El volumen total de vinos exportados sumó 1.609.557 hl, un -6,8% menos que los 1.727.522 hl del mismo período en 2024. Los vinos de color lideraron la baja con un -8% (de 1.461.869 hl a 1.345.115 hl), mientras que los blancos se mantuvieron casi estables con un -0,5% (de 265.653 hl a 264.442 hl).

Por modalidad, los fraccionados cayeron un -5,1% a 1.244.486 hl, y los a granel un -12,2% a 365.071 hl. El valor FOB acumulado para vinos fue de 556.186 miles de dólares (-7,5%), con un precio medio total de 3,46 U$S por litro (-0,7%).

Para el mosto concentrado, el volumen acumulado creció un 3,7% a 68.955 toneladas, aunque el valor FOB descendió un -3,5% a 103.398 miles de dólares, con un precio medio de 1.499,5 U$S por tonelada (-6,9%).

El total de vinos y mostos acumulados alcanzó 666.429 miles de dólares en valor FOB, un 6% menos que los 708.949 miles de dólares de 2024.

Las oportunidades del acuerdo para el vino

Anunciado el 13 de noviembre por la Casa Blanca, el "Marco para un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos" entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei busca eliminar o reducir barreras arancelarias y no arancelarias. Actualmente, los vinos y espirituosas argentinos enfrentan un arancel del 15% en EEUU, principal destino en valor. El acuerdo promete hacer el vino argentino más competitivo, potencialmente duplicando exportaciones como ocurrió con Chile tras acuerdos similares.

El tratado abarca 11 ejes: apertura recíproca de mercados (Argentina otorga acceso preferencial a productos agrícolas amplios; EEUU elimina aranceles en recursos naturales no disponibles y productos farmacéuticos no patentados); mejora en acceso a carne de res; eliminación gradual del impuesto estadístico argentino a bienes estadounidenses; no exigencia de formalidades consulares; alineación con normas internacionales; fortalecimiento de propiedad intelectual; acceso agrícola (apertura a ganado vivo, carne aviar en un año); compromisos en trabajo, medio ambiente, seguridad económica, minerales críticos, empresas estatales, subsidios y comercio digital.

Para el sector vitivinícola, la reducción del 15% arancelario podría impulsar ventas a EEUU, contrarrestando la caída del -9,6% en octubre. Los bodegueros esperan la "letra chica" para evaluar impactos reales, pero expertos proyectan crecimiento significativo en un mercado clave.

El rol de la Patagonia, un nicho emergente

La Patagonia aporta un nicho premium, con 0,7% del volumen nacional en octubre (aprox. 1.169 hl). Neuquén: 881 hl (varietales 852 hl en botella, FOB 461 miles; espumosos 29 hl, FOB 15 miles; total FOB 476 miles). Río Negro: 284 hl (varietales 282 hl, FOB 367 miles; sin varietal 2 hl, FOB 1 mil). Chubut: 4 hl varietales, FOB 9 miles.

En un acuerdo que prioriza productos agrícolas de "amplia gama", los vinos patagónicos de alta gama (Pinot Noir, Chardonnay) podrían beneficiarse de mayor competitividad en EEUU, diversificando exportaciones más allá de Mendoza (92% nacional).

La contracción del -6,8% acumulada resalta desafíos, pero el acuerdo con EEUU ofrece un catalizador. Aunque Patagonia representa solo el 0,8% aproximado del total nacional en octubre (considerando "otras" en el informe), su crecimiento en nichos de alta gama podría contrarrestar la caída general. Factores como la sostenibilidad y la diversidad varietal posicionan a la región como un actor clave para futuras estrategias exportadoras, según datos del INV.