Consumo interno de vino: El auge que rescata al mercado, pero esconde una tendencia

El informe provisional de septiembre de 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) revela una dinámica de mercado bifurcada en lo que refiere al consumo de vino en nuestro país . Por un lado, la comercialización mensual mostró una robusta recuperación interanual, pero el rendimiento acumulado hasta la fecha continúa arrastrando números negativos, reflejando las dificultades económicas experimentadas durante gran parte del año.

El volumen total de ventas de vino en el mercado interno durante septiembre de 2025 alcanzó los 739.232 hectólitros (hl) . Este resultado representa un incremento significativo del 4,4% en comparación con el mismo mes del año anterior (septiembre 2024). Esta tendencia positiva mensual se refuerza al observar la variación respecto a agosto de 2025, donde se registró un aumento del +8,8% en el vino total.

image

El boom neuquino

El desempeño de la provincia de Neuquén en el mercado interno de vinos en septiembre de 2025 mostró un crecimiento interanual excepcional, aunque arrastra un desempeño negativo en el acumulado anual. Los despachos al mercado interno desde Neuquén en dicho mes alcanzaron los 6.451 hectólitros (hl), lo que representa un aumento espectacular del +81,0% en comparación con septiembre del año anterior.

Esta provincia contribuyó con el 0,9% del volumen total comercializado en el mercado interno durante el mes. A pesar del fuerte repunte mensual, la provincia acumula una disminución del -3,5% en lo que va del año (enero-septiembre de 2025) respecto al mismo período de 2024.

En cuanto a la tipología de vino, la matriz de Neuquén se concentra en vinos de mayor valor: el 67% del volumen despachado fue varietal, el 23,3% fue vino sin mención varietal, y el 9,7% correspondió a vino espumoso. Un rasgo distintivo de la comercialización de Neuquén es que el 100% del volumen total despachado en septiembre de 2025 se realizó en envases de botella.

image

Nubes en el cielo de Argentina

Al examinar la comercialización acumulada desde enero hasta septiembre de 2025, la situación es menos alentadora a nivel nacional. El volumen total despachado fue de 5.488.488 hl, lo que implica una disminución del -2,5% respecto al mismo período de 2024.

El consumo per cápita también reflejó el repunte mensual de septiembre, alcanzando un valor de 1,57 litros por habitante (población total país), un aumento del +4,6% en comparación con septiembre de 2024. A pesar de este aumento mensual, el total acumulado de consumo per cápita a septiembre de 2025 (11,58 litros) sigue siendo mayor al registrado en 2024 (8,73 litros).

image

El impulso de los varietales y blancos

El desglose por tipo y color de vino explica dónde se concentró el crecimiento mensual. Los vinos blancos (que representan el 24,8% del volumen total) crecieron un notable +7,3% en septiembre de 2025 en comparación con septiembre de 2024. Por su parte, los vinos color (con una participación del 75,2%) también experimentaron un aumento, aunque más moderado, del +3,6%.

El rendimiento mensual de los vinos varietales fue excepcionalmente fuerte, aumentando +8,4%. Los vinos sin mención varietal, que constituyen el 61,1% del volumen, también registraron un alza del +3,8%.

La excepción a esta tendencia positiva mensual fueron los vinos espumosos, cuyas ventas disminuyeron un -15,0% interanual en septiembre de 2025.

Al mirar las cifras acumuladas (Ene-Sep 2025), las tendencias se invierten para algunos segmentos:

Los vinos color lograron mantenerse en terreno positivo con un aumento del +0,6% .

lograron mantenerse en terreno positivo con un aumento del . Los vinos blancos mostraron una fuerte caída acumulada del -10,8% .

mostraron una fuerte caída acumulada del . Los vinos varietales consolidaron su crecimiento, subiendo +6,1% en el acumulado.

consolidaron su crecimiento, subiendo en el acumulado. Los vinos sin mención varietal fueron los más afectados en el año, cayendo -6,5%.

image

Envases: Botella lidera y alternativas en auge

El envase botella reforzó su dominio, representando el 70,0% de los despachos totales en septiembre de 2025. Este formato registró un incremento del +8,3% interanual.

Por otro lado, el envase tetra-brik, que representa el 27,4% del volumen, mostró una ligera disminución del -2,7% en la comparación mensual. La damajuana continuó su descenso con una caída del -19,7%.

Segmentos alternativos y de nicho experimentaron crecimientos explosivos en septiembre, destacando la adopción de nuevos formatos:

Bag in Box: Creció +42,0% .

Creció . Lata: Aumentó +29,4% .

Aumentó . Otros Envases (incluyendo Bins, Bidón y Acero Inoxidable): Crearon un aumento del +366,2%.

La tendencia acumulada (Ene-Sep 2025) refleja la presión sobre los envases de menor costo, ya que el tetra brik cayó -7,5%, y la damajuana disminuyó -14,2%. La botella, no obstante, mantuvo una leve suba acumulada del +0,9%.

image

Los líderes, bajo la lupa

La provincia de Mendoza continúa siendo el motor indiscutible del mercado interno, suministrando el 90,4% del vino comercializado en septiembre de 2025. Los despachos mendocinos totalizaron 668.338 hl, lo que marcó un aumento del +10,2% interanual para el mes. Mendoza registró aumentos en vinos varietales (+11,8%) y sin mención varietal (+11,9%) en septiembre.

En contraste, San Juan reportó una fuerte disminución, con despachos de 42.626 hl, lo que representa una caída del -39,4% respecto a septiembre de 2024. Esta disminución se reflejó tanto en vinos blancos (-37,7%) como en vinos color (-40,2%). El volumen acumulado de San Juan también cayó -15,5% hasta septiembre.