Los vinos inolvidables y los que te cambian la vida

Beber en soledad es cosa más profunda. Cuando uno decide regalarse un momento de reposo para pensar en las cosas de la vida, el vino, nunca cualquier vino, es una compañía preciosa: no interrumpe, no cuestiona, no abruma, sólo hace su trabajo de compañero. De estar, que no es poca cosa. En la fiesta, desde ya, el vino es un fuelle que sopla energía, vitalidad y enciende la vida.

image.png

Bien mirado, en cada caso el vino rara vez es protagonista. Pero en todos ellos, cuando ocurre la magia, el vino termina siéndolo. “Anoche tomamos un vino fuera de serie”; o, “qué rico este vino, qué maravilla de sabor”; o, “nos terminamos la botella sin darnos cuenta”. Esas son las formas en las que el vino gana su lugar.

Pero hay otro tipo de vinos. Son pocos, es verdad, que logran salir de ese segundo lugar y se ganan un lugar indeleble. Hace muchos años que tengo la certeza de que existen dos clases de vinos: los inolvidables, y todos los demás. E inolvidables entra en una categoría propia, porque las razonas nos siempre son vínicas. Pero ¿acaso importa?

image.png

Los inolvidables

Todos tenemos vinos así. A veces es el mismo vino: un aroma que conecta con algo arcano, remoto y que no sabíamos que nos habita, y que de pronto nos deja cautivados. Algo así como un momento Ratatuille, en que se conectan todos los cabos sueltos en las experiencias de sabor, y de pronto el vino ocupa ese lugar. Aunque parezca exagerado, he visto a personas experimentadas llorar de emoción sobre una copa de Pinot Noir porque tocan una fibra íntima.

También son inolvidables las impresiones fuertes de algunos vinos. Por ejemplo, la primera vez que se bebe un jerez amontillado, difícilmente pase desapercibida para una persona. Es tal la singularidad de ese vino, la mezcla de sabores entre madera, azafrán, frutas secas y una sensación etérea y seca, que incluso un amontillado de medio pelo dejará una huella indeleble. Lo mismo sucede con el Sauternes o los raros Madeiras.

Estos vinos, los raros, los que tienen un sabor indescriptible, los que llenan la boca con una flamante experiencia, en general entran en una categoría más importante que los vinos inolvidables –al menos para mí– y son los vinos que te cambian la vida. Es probarlos y entrar en una nueva trama de sabor, como cuando se descubre algo en la vida y deja pensando, te incentiva a volver y probar, te deja con las ganas.

comida-deliciosa-para-los-mejores-amigos-que-pasan-tiempo-juntos.jpg

Recuerdos más allá

Inolvidables resultan algunas botellas en particular. Están las que quedan asociadas a una compañía deliciosa y que, cada tanto, al volver a esas botellas, se vuelve a los recuerdos de luz. Y están esas otras botellas que se las recuerda porque nombran las ausencias con un sabor delicado, lleno de ese cariño que arropa, como arropan algunas copas.

Lo curiosos de los vinos inolvidables es que nunca (o casi nunca) quedan pringados a malos recuerdos. Podrán quedar los momentos horribles, las malas evocaciones en del pasado, pero es casi imposible recordar el vino que las acompañó. En eso, la memoria selectiva hace un pase de magia y borra a la botella con el Photoshop del recuerdo editado. O acaso, ¿quien se acuerda una botella en una situación que se desea olvidar?

hermoso-concepto-de-comida-de-accion-de-gracias.jpg

Acción conjunta

Esta semana se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y Bodega Familia Schroeder, junto a la ONG Amigos de la Patagonia, realizaron una acción conjunta plantando pehuenes las áreas afectadas por el fuego en el Parque Nacional Lanín. Mientras que la ONG plantó más de 5000 ejemplares, Bodega Familia Schroeder donó un ejemplar por cada dos botellas vendidas de sus vinos de la línea Saurus Pehuén.