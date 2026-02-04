Tonelería de precisión: El arte milenario que redefine los grandes vinos del siglo XXI

Oficio y tecnología: Máquinas diseñadas a medida conviven con el cepillado a mano en los talleres modernos. Foto: El País.

La barrica, aquel contenedor que nació por la necesidad logística de transportar líquidos, ha completado una metamorfosis asombrosa. Lo que hace siglos era un simple envase de madera o barro, hoy representa una de las herramientas más sofisticadas y determinantes en la creación de vinos de alta gama. En este ecosistema, la tradición familiar y la innovación científica convergen para ofrecer al enólogo un control absoluto sobre la maduración y el carácter organoléptico de sus etiquetas.

Una crónica del diario El País hace foco en la historia de la tonelería en España y plasma una radiografia con nombres propios. Tonelería Gangutia , ubicada en Cenicero (La Rioja), es un testimonio vivo de esta evolución. Fundada en 1870 por Santiago Gangutia, la empresa celebra actualmente 155 años de trayectoria ininterrumpida. La visión del fundador fue pionera al comprender que el uso de barricas por parte de los enólogos franceses representaba una oportunidad estratégica para la región.

Hoy, bajo la dirección de Fernando Gangutia y la gerencia de Teresa Fernández, la quinta generación mantiene procesos críticos de manera manual. A pesar de la modernización, dos especialistas se encargan permanentemente de supervisar el tostado individual de cada barrica. Esta firma suministra a bodegas de renombre como Muga, Martínez Lacuesta, Dominio de Atauta y Valderiz, demostrando que la escala artesanal sigue siendo la preferida para los proyectos que buscan distinción.

Ciencia aplicada a la madera

El avance del sector no se detiene en la destreza del artesano. Tonelería Demptos, con presencia en Álava y Burdeos, elevó el estándar al crear en 1991 su propio departamento de investigación en alianza con la Facultad de Enología de Burdeos. Desde el Centro de Investigación Demptos (CRD), se analizan los criterios químicos que condicionan la interacción entre la madera y el vino.

Este enfoque científico permite adaptar los productos a las demandas específicas de clientes de élite mundial, tales como Vega Sicilia o Petrus. La tecnificación no reemplaza al oficio, sino que lo dota de herramientas para predecir cómo envejecerá el vino, asegurando que la madera acompañe la elegancia del producto sin opacarlo.

image Domado de duelas: El calor y la humedad permiten dar forma a la madera sin comprometer su resistencia técnica. Foto: El País.

Exclusividad y personalización

La especialización alcanzó un nuevo hito con el desarrollo de productos ultra-premium. La tonelería Quercus ejemplifica esta tendencia con su línea RARE. El proceso de fabricación es de una minuciosidad extrema: cada duela se cepilla a mano y se seleccionan únicamente las mejores piezas de los lotes más destacados.

La producción de estas barricas es estrictamente limitada a un máximo de 200 unidades anuales. Cada una se entrega con un certificado único de autenticidad y cuenta con un servicio posventa garantizado de por vida. Este nivel de exclusividad responde a la demanda de vinos de crianzas muy largas que requieren finura, complejidad y una estructura impecable.

Sostenibilidad y economía circular

El respeto por la materia prima ha impulsado a las tonelerías a liderar la eficiencia energética. Tonelería Murúa, fundada en 1898, ha integrado una caldera de biomasa que utiliza los restos de madera de la fabricación. Este sistema permite una reducción de la huella de carbono de 100.000 kilos de CO2 al año, eliminando por completo el uso de gasoil en su planta de producción.

Por otro lado, la reutilización de las barricas cierra un círculo económico virtuoso. Salvador Guimerá, de González Byass, destaca que las botas de Jerez de 30, 40 o 50 años son altamente valoradas por las destilerías de Escocia para el envejecimiento de whisky. Mientras una bota nueva ronda los 500 o 600 euros, una barrica vieja impregnada de vinos olorosos puede alcanzar el doble de ese valor en el mercado internacional, demostrando que la historia de la madera es, en sí misma, un activo de lujo.

Fuente: El País con aportes de Redacción +P