El agro impulsa las divisas: mayo cierra con USD 2.677 millones y un crecimiento del 7%

Este dinamismo responde principalmente al avance de la cosecha gruesa y a productos clave, como la soja.

Las empresas que integran el complejo agroindustrial oleaginoso y cerealero de Argentina liquidaron durante mayo un total de USD 2677 millones . Esta cifra consolida al sector como la principal fuente de ingreso de dólares para la economía argentina en un momento de alta demanda de divisas. El registro del último mes representa una mejora del 7% respecto de los niveles alcanzados en abril de 2026.

Este dinamismo responde principalmente al avance de la cosecha gruesa y a una mayor actividad comercial vinculada con productos clave como la soja, el maíz, las harinas proteicas y los aceites vegetales. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina ( CIARA ) y el Centro de Exportadores de Cereales ( CEC ) confirmaron estos datos, los cuales reflejan la estacionalidad positiva del sector primario.

Análisis del acumulado anual

A pesar del buen desempeño mensual, el balance del primer pentamestre del año muestra matices que el mercado analiza con cautela. Entre enero y mayo de 2026, el ingreso acumulado de divisas alcanzó los USD 10 343 millones. Si bien la cifra resulta significativa, la comparación interanual arroja un resultado negativo del 12% por debajo del monto registrado en el mismo periodo de 2025.

El ritmo de ingresos actuales todavía no iguala los estándares de la campaña anterior, aunque la recuperación de los últimos meses genera expectativas favorables entre los operadores. El sector agroexportador aguarda que la comercialización de los granos pendientes mantenga la tendencia alcista durante el próximo trimestre para reducir la brecha con el año previo.

El rol estratégico de los nodos portuarios

La mejora en las liquidaciones coincide con una intensa actividad de embarques en las principales terminales portuarias del país. Durante las últimas semanas, los muelles lucieron un movimiento constante de buques graneleros destinados al transporte de granos y subproductos hacia los mercados internacionales.

Las terminales del Gran Rosario concentraron el mayor volumen de carga de soja, harinas y aceites, reafirmando su liderazgo logístico a nivel global. Por su parte, los puertos de Bahía Blanca y Quequén desempeñaron un papel fundamental en la salida de maíz, trigo, cebada y soja. Estos puntos estratégicos garantizan la fluidez del comercio exterior y sostienen la cadena de valor agroindustrial mediante una infraestructura de alta capacidad.

Demanda internacional y peso en la economía nacional

La exportación argentina encuentra sus destinos principales en mercados de alta demanda como China, India, Vietnam, Indonesia y Arabia Saudita. Estos países traccionan la compra de subproductos procesados y granos, lo que otorga previsibilidad al flujo de exportaciones. La relevancia del sector es indiscutible: CIARA y CEC representan aproximadamente el 48% de las exportaciones totales de Argentina.

Debido a esta incidencia, el Gobierno nacional y los analistas financieros siguen de cerca la evolución de estas cifras. El ingreso de dólares proveniente de la agroindustria funciona como el motor principal de la economía y constituye un indicador clave para la estabilidad cambiaria y la logística nacional. Para los próximos meses, el volumen de producción y el ritmo de ventas de soja y maíz determinarán el pulso definitivo del comercio exterior argentino en 2026.

FUENTE: CIARA con aportes de Redacción +P