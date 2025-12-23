Girasol rompe récords en exportaciones: ¿El nuevo rey de las harinas vegetales en Argentina?

Campos de girasol en plena floración en Argentina impulsan el récord de 1,26 Mt exportadas en 2025, un 28,6% más que el año anterior. Foto: Argentina.ar

El mercado de harinas vegetales en Argentina revela contrastes marcados en la campaña 2024/25. La producción de harina y aceite ocurre de manera simultánea durante el proceso de crushing, por lo que variaciones en uno impactan directamente en el otro. Con el segundo volumen más alto del siglo en exportaciones de aceite de soja entre enero y noviembre de 2025, el foco se centra en la harina.

Según datos del INDEC, Argentina exporta 18,3 Mt de harina de soja entre abril y octubre de 2025. Esta cifra muestra un descenso del 10,3% respecto a la campaña anterior para el mismo período. Sin embargo, los embarques superan en un 10,5% el promedio de los últimos cinco años.

image

Los ingresos no acompañan los volúmenes. El valor exportado acumula US$ 5.404 millones entre abril y octubre, un 23% menos que en la campaña previa. Este registro posiciona a la actual como la tercera campaña con menor valor en la década.

El precio FOB promedio por tonelada alcanza US$ 296/t, igualando el nivel de 2018/19 y marcando el mínimo desde 2006/7. En el último año, los valores caen de manera sostenida: US$ 312/t en abril hasta US$ 281/t en octubre. La Bolsa de Comercio de Rosario analiza en profundidad esta tendencia descendente.

Harina de girasol alcanza el récord histórico

Argentina consolida su liderazgo mundial en harina y pellets de girasol. Datos del INDEC indican que entre enero y octubre de 2025 se exportan 1,26 Mt, la cifra más alta del siglo. Este volumen crece un 28,6% respecto a las 981.290 tn del período anterior.

El récord se mantiene incluso con estimaciones de la BCR para noviembre y diciembre. Este desempeño acompaña al aceite de girasol, que registra el segundo volumen exportado más alto del siglo, configurando un año excepcional para el complejo girasol.

image

Los valores exportados suman US$ 220,2 millones, un 4,2% por encima del año previo y un 17,7% superior al promedio de los últimos cinco años. En 2020/21 se logra el máximo del siglo gracias a precios elevados, con un FOB de US$ 258/t, el más alto de la década. Desde entonces, las cotizaciones bajan hasta US$ 170/t en 2025. El aumento en valores responde principalmente a los mayores volúmenes, no a precios favorables.

Factores que explican los precios

Países con excedentes de soja, como Brasil y Estados Unidos, impulsan políticas estrictas de promoción a biocombustibles. Estas normativas destinan gran parte de la oleaginosa a la producción interna de biodiesel, reduciendo la oferta exportable de granos, pero incrementando la de subproductos.

El mayor crushing para obtener aceite vegetal genera una demanda derivada de soja. Como resultado, se produce inevitablemente mayor volumen de harina, que inunda los mercados globales y presiona a la baja los precios FOB.

image

Datos del USDA confirman esta tendencia. Las exportaciones mundiales de harina de los cinco principales proveedores crecen a un ritmo promedio del 1,5% anual hasta 2023/24. En 2024/25, sin embargo, saltan a 73,4 Mt, un 12,3% más que el año anterior y un 18,4% por encima del promedio quinquenal.

En Argentina, existe una clara correlación negativa entre los precios del aceite y la harina de soja. Los valores FOB se mueven en direcciones opuestas. Los precios relativos de harina respecto al aceite tocan mínimos históricos en julio y agosto de 2025.

Perspectivas para el mercado

El contraste entre soja y girasol resalta la resiliencia del segundo en un contexto global desafiante. Mientras las políticas de biocombustibles generan exceso de oferta en harina de soja y deprimen precios, el girasol capitaliza volúmenes récord para mantener ingresos estables.

image

Este escenario subraya la importancia de diversificar la matriz exportadora argentina. El complejo girasol no solo disputa el podio mundial, sino que demuestra capacidad para generar divisas en momentos de presión bajista generalizada. Para productores y operadores, el monitoreo de normativas internacionales en energías renovables resulta clave, ya que indirectamente moldea la disponibilidad y cotizaciones de harinas.

En síntesis, 2025 consolida al girasol como protagonista en el mercado de harinas vegetales argentino. Con récords que compensan caídas en soja, el sector enfrenta oportunidades y riesgos vinculados a la transición energética global. La capacidad de adaptación definirá el posicionamiento futuro de Argentina en este nicho estratégico.



Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario con aportes de +P