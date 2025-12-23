¿Vandalismo rural al Código Penal? CRA impulsa penas de hasta 5 años por ataques a silobolsas y campos

Confederaciones Rurales Argentinas ( CRA ) entregó a legisladores nacionales un proyecto de ley destinado a reforzar la protección penal del sector agropecuario. La iniciativa propone modificar el Código Penal argentino mediante la incorporación de la figura del vandalismo rural , un tipo penal diseñado para sancionar con mayor precisión y severidad los actos deliberados que afectan la producción rural.

El núcleo de la propuesta reside en la creación del artículo 184 bis, que tipifica el vandalismo rural con penas de prisión de dos a cinco años . Esta sanción aplica a quien, de manera intencional, destruya, inutilice o dañe granos, silobolsas , cultivos en pie, plantaciones, ganado, forrajes o cualquier otro bien esencial para la actividad agropecuaria, siempre que tales acciones alteren el normal funcionamiento de un establecimiento rural.

image Productores rurales evalúan daños en cultivos tras actos de vandalismo en el interior del país. Foto: Perfil

Actualización de figuras ya existentes

El proyecto no se limita a crear una nueva figura delictiva. También reforma los artículos 186 y 189 del Código Penal referidos al delito de estrago, incorporando modalidades contemporáneas como la liberación intencional de patógenos que puedan afectar la salud animal o vegetal. Además, establece escalas penales diferenciadas según el grado de culpabilidad —dolo, imprudencia o negligencia— y agrava las penas cuando los hechos ponen en riesgo la vida de personas o derivan en consecuencias fatales.

Desde CRA destacan que el Código Penal actual presenta serias limitaciones para responder con eficacia a estos delitos. Los ataques a silobolsas y otros bienes rurales se han convertido en una práctica reiterada que genera millonarias pérdidas y desánimo en el sector productivo, pero muchas veces queda encuadrada en figuras genéricas de daño que resultan en sanciones leves o en la imposibilidad de avanzar judicialmente.

image Daños severos en lotes agrícolas: el vandalismo rural genera pérdidas millonarias y desánimo en el sector.

Más allá de los bienes materiales

Los representantes de la entidad gremial enfatizan que la iniciativa trasciende la mera defensa de activos físicos. “No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, expresan. Cada episodio de vandalismo rural impacta directamente en la cadena alimentaria, genera incertidumbre jurídica y afecta el desarrollo económico de las comunidades del interior.

La propuesta busca cerrar el vacío normativo que hoy favorece la impunidad. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, sostienen desde CRA. Con esta reforma, el Estado contaría con herramientas jurídicas más contundentes para prevenir y sancionar conductas que no solo lesionan a productores individuales, sino que comprometen la seguridad alimentaria y la estabilidad social en vastas regiones del territorio nacional.

image Reunión de Confederaciones Rurales Argentinas con legisladores para impulsar la reforma penal.

Hacia una mayor seguridad jurídica en el campo

La presentación del proyecto representa un paso concreto del sector agropecuario para fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural. Al tipificar específicamente el vandalismo rural y actualizar las figuras de estrago, la iniciativa pretende disuadir potenciales delincuentes y ofrecer a las víctimas una respuesta penal proporcional a la gravedad de los daños sufridos.

En un contexto donde los hechos de vandalismo rural muestran una preocupante recurrencia, la aprobación de esta reforma podría marcar un antes y un después en la protección del esfuerzo productivo argentino. El campo, motor histórico de la economía nacional, reclama normas que acompañen su contribución esencial al abastecimiento interno y a las exportaciones.

Fuentes: CRA con aportes de +P