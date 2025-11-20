Vassalli incumple: Ni segunda cuota, ni insumos, ni futuro para 280 trabajadores

Esta semana, se vivió un nuevo y preocupante hito en el prolongado conflicto que envuelve a la fábrica de cosechadoras Vassalli Fabril S.A. , la emblemática fabricante de maquinaria agrícola con sede en Firmat, provincia de Santa Fe. La audiencia desarrollada en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo provincial concluyó sin avances sustanciales, dejando a sus 280 empleados en una situación de profunda incertidumbre.

La principal denuncia de los trabajadores, representados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), es el incumplimiento sistemático por parte de la empresa de un acuerdo de pagos al que se había llegado a principios de octubre.

Este pacto no solo contemplaba la regularización de la deuda salarial, sino que estaba intrínsecamente ligado al compromiso de reactivar la producción, algo que, según los referentes sindicales, no se ha materializado.

Detalles del acuerdo Incumplido

A inicios de octubre, se había alcanzado un entendimiento que exigió un significativo esfuerzo por parte del cuerpo de operarios. Tal como lo detalló Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, los trabajadores aceptaron resignar el cobro inmediato de deudas salariales a cambio de un plan de cuotas, junto con la reducción de las horas de trabajo a cuatro diarias.

“Hicieron un esfuerzo de resignar el pago de las deudas salariales en cuotas y la reducción de las horas de trabajo a cuatro diarias, con el compromiso de que la empresa traiga insumos para mantener la actividad y retomar la producción,” explicó Romero a medios locales.

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquel compromiso. El dirigente sindical denunció que la empresa "no cumplió ni con los pagos ni con el compromiso de reactivar la producción."

Los incumplimientos recientes son:

La segunda cuota del acuerdo debía pagarse la semana anterior y fue omitida.

debía pagarse la semana anterior y fue omitida. Esta semana, la empresa solo entregó 200 mil pesos a cuenta de las obligaciones pendientes.

a cuenta de las obligaciones pendientes. El adelanto quincenal cuyo vencimiento es inminente se encuentra en riesgo de no ser abonado.

Además de la deuda salarial con los operarios, el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, apuntó que tampoco se hizo efectivo el pago de los aportes sindicales, lo que agrava la situación institucional del gremio.

image “Los compañeros resignaron literalmente todo", dicen desde la UOM.

Parálisis productiva: La mayor preocupación del sector

Más allá de la crítica situación financiera de los trabajadores, lo que más alarma a la representación sindical es la nula actividad productiva que se registra en las plantas.

“Lo que más preocupa, independientemente de la falta del cumplimiento del convenio firmado, es la nula actividad que está teniendo el establecimiento,” enfatizó Pablo Cerra. El razonamiento es claro y dramático: “Porque si eso no se mueve no se va a pagar ni esta ni las otras cuotas.”

La falta de insumos, que la empresa se había comprometido a reingresar para sostener la actividad, es el factor que hoy mantiene a las líneas de montaje detenidas. La paralización es crítica, considerando que Vassalli cuenta con tres plantas fabriles en Firmat y una capacidad instalada para la producción de 600 unidades al año de cosechadoras bajo sus dos marcas distintivas: Don Roque y Vassalli.

Falta de interlocutores

Un punto de profunda frustración para los trabajadores fue la escasa representación de la firma en la última audiencia. Por parte de la compañía, solo se presentaron un contador y el jefe de personal, figuras que carecen del poder de decisión necesaria para destrabar el conflicto.

Los referentes sindicales fueron enfáticos al lamentar la ausencia de la cúpula directiva: “Necesitamos que se presenten los dueños que tienen poder de decisión.”

Esta falta de interlocutores con capacidad de gestión contribuye a la opacidad que rodea el futuro de la empresa. Los representantes de los trabajadores señalaron que la firma no clarifica su estrategia a seguir, ya sea la búsqueda de un inversor estratégico o, en el peor escenario, un cierre definitivo. El abogado Cerra criticó duramente esta postura: “No terminan de ser claros sobre qué quieren hacer con la empresa."

La situación tiene un impacto económico y social que trasciende a los 280 empleados. Se han registrado incluso manifestaciones de mujeres de Firmat que reclaman por la falta de pago de la cuota alimentaria, directamente asociada a la regularización de los salarios adeudados por la empresa.

El conflicto en Vassalli no solo compromete la subsistencia de sus empleados, sino que también pone en jaque una porción significativa de la capacidad productiva de cosechadoras de origen nacional, tensando al sector de maquinaria agrícola en su conjunto.

Fuente: Rosario3 con aportes de +P