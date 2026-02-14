De desierto a capital del pelón: La historia épica de San Patricio del Chañar

Homenaje al trabajador: Desde 1999, la celebración incorporó la Fiesta del Trabajador Rural para honrar a quienes sostienen la cosecha cada temporada.

En el año 1985, cuando se realizó la primera Fiesta del Pelón, la localidad de San Patricio del Chañar tenía unos 1500 habitantes, si se calcula un promedio del crecimiento poblacional entre los censos de 1980 y 1991.

La localidad se había fundado 12 años antes por decreto provincial el 21 de mayo de 1973. El nombre elegido está íntimamente relacionado con la familia Gasparri, pioneros de origen italiano que impulsaron el desarrollo agrícola de la zona desde finales del siglo XIX.

Justamente, San Patricio, es el nombre del santo patrono de Campo Filone, el pueblo en Italia de donde era la familia. Por su parte, “Del Chañar” hace referencia a un típico árbol en la zona que lleva ese nombre, y que ya se utilizaba en la época de los fortines.

Una época dorada

Las primeras fiestas del pelón fueron organizadas por pobladores y pioneros de la localidad, como una forma de honorar uno de los frutos estrella en la zona. Una celebración que homenajeaba al trabajador rural y la producción frutícola local.

La primera edición se realizó el 1 de marzo de 1985. En ese momento se elegían las soberanas, y quedaron como ganadoras Mariela Mora como primera soberana y Silvana Maestra como segunda. Además, se realizaban torneos deportivos y la presentación de artistas locales.

La fiesta se realizó durante varios años consecutivos y desde el año 1999, se le incorporó la Fiesta del Trabajador Rural, como una forma de brindar un homenaje a quienes realizaban las tareas de temporada en la gran variedad frutihortícola de San Patricio del Chañar.

Todo esto es historia. La producción del pelón en San Patricio del Chañar atraviesa desde hace varios años, un proceso de reconversión profunda, con cientos de hectáreas que han virado sus cultivos en desarrollos inmobiliarios en algunos casos, y el cultivo de peras, manzanas, cerezas y vides.

image Bendición de los frutos: El acto simbólico que marca el inicio de la fiesta, agradeciendo la generosidad de la tierra y el esfuerzo de los productores.

Supervivencia de la identidad

Si bien no hay datos actuales de los volúmenes de producción de pelón en la zona, lo cierto es que la caída es una realidad. Pese a ello, la localidad mantiene el título de "Capital del Pelón" y celebra su fiesta provincial para poner en valor sus raíces.

En el Chañar y localidades aledañas, aún existen chacras en producción que mantienen la tradición de entrega de pelones durante las festividades.

image Voces que cuentan nuestra historia: Grandes artistas como Marita Berbel han pasado por el escenario del Chañar, entonando el sentir de una tierra que canta a su producción y a su gente.

Esa tradición también honra la memoria del ingeniero Roberto Gasparri (1922 – 2004), el visionario que soñó y apostó por un valle productivo en medio de la estepa desértica. Quienes lo conocieron cuentan que Gasparri estuvo obsesionado por el cultivo de carozo y que siempre creyó en la diversificación con otros frutos como las ciruelas.

El cultivo de pelón en la zona comenzó hacia 1971 cuando el ingeniero Roberto Gasparri, que venía de producir manzanas y peras, introdujo algunas variedades de carozo desde Chile. De esta forma San Patricio del El Chañar quedó como una de las zonas principales para esta fruta.

Según las estadísticas del SENASA, hacia el 2011 existieron más de 550 hectáreas con cultivo de pelón, de las cuales unas 120 hectáreas estaban en la zona de San Patricio del Chañar.

Foto de Mariana Lesa Brown (32) Raíces italianas: San Patricio del Chañar debe su nombre al santo patrono de Campo Filone, el pueblo natal de la familia Gasparri en Italia.

Entre las variedades de pelones que se cultivan en la zona, las principales son Fairlane, Arctic Snow, Caldesi 2000, Early Sungrand, Flamekist, August Red, Venus, Late Legrand, September Grand, Fantasía, Néctar Rojo, Caldesi 2010, Lar Delicious y Zee Gold, entre muchas otras variedades.

Se viene la 36va edición de la fiesta

Este fin de semana San Patricio del Chañar celebrará la 36° edición de la Fiesta Provincial del Pelón, los días 14, 15 y 16 de febrero en el predio del Estadio Municipal. Entre el 2020 y el 2023 la fiesta se dejó de realizar por la pandemia de Covid y se retomó en el 2024.

En diálogo con +P el secretario de Cultura, Walter Zenteno, explicó que “el evento comenzará con la bendición de los frutos donde ahí no solamente se bendice el pelón, sino que también se bendice todo lo que sale de nuestra tierra”.

Foto de Mariana Lesa Brown (33) Más que un cultivo, una identidad: A pesar de la reconversión económica, la 36° edición demuestra que el pelón sigue latiendo en ela recuerdo del sueño de Gasparri.

Asimismo, aclaró que no habrá venta de pelones y que se entregarán pelones de regalo en la entrada “como se hacía tradicionalmente”, dijo.

Zenteno aseguró que, si bien disminuyó la cantidad, “aún quedan productores de pelones en San Patricio del Chañar… no la magnitud que teníamos en otras épocas, sabemos que todo el caroso por ahí es muy complicado de trabajarlo… pero nosotros también tenemos que darle la importancia a la historia y a lo que somos como chañarenses”, a eso apunta esta fiesta aseguró el funcionario.

Durante las tres jornadas “los vecinos y visitantes podrán participar de una propuesta que reúne expresiones culturales, tradiciones del campo y actividades recreativas, en el marco de una celebración que forma parte del calendario festivo de la ciudad” dijeron desde el gobierno provincial.

Foto de Mariana Lesa Brown (30) Identidad en el nombre: El "Chañar", árbol típico de la zona desde la época de los fortines, convive hoy con las hectáreas de producción frutícola.

La programación incluye música en vivo, danzas folklóricas, destrezas criollas, un patio gastronómico y una feria de artesanos y emprendedores, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la cultura, la producción local y el turismo regional.

Así, aunque el pelón ya no ocupe las mismas hectáreas ni marque el pulso económico de otros tiempos, sigue latiendo en la memoria colectiva del pueblo de San Patricio de El Chañar. Una fiesta que no es solo una celebración productiva: es una forma de decir quiénes fueron, quiénes son y por qué, aun en tiempos de cambio, el pelón sigue siendo parte de su identidad.



Fotos: gentileza secretaría de Cultura de San Patricio