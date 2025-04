Denominación de Origen "Cereza del Valle de Los Antiguos-Patagonia"

El INTA, a través de la Agencia de Extensión Rural (AER) Los Antiguos, jugó un papel clave en este proceso, aportando determinaciones sobre la calidad del fruto que permitieron caracterizar a la cereza local y diferenciarla del resto del país y del mundo. Asimismo, promovió la articulación institucional que permitió consolidar el formulario de registro de la DO, contemplando aspectos del entorno geográfico-natural, histórico, social y las prácticas de manejo que emplean los productores para obtener una fruta con identidad única.

Una de las responsables de la actividad, la Dra. Liliana San Martino, de la Agencia de Extensión Rural Los Antiguos, destacó que la DO “es importante porque la cereza de Los Antiguos tiene una reputación establecida a nivel mundial por su calidad y características particulares. Que esto se reconozca con una DO, refuerza esto y además protege al producto cereza de Los Antiguos”.

Destacó que para el INTA es un logro muy importante, ya que “cuenta con un grupo de trabajo a nivel nacional especializado en este tema (vinculado a la plataforma de agregado de valor) que nos acompañó desde su experiencia en los talleres que se realizaron”. “El INTA valora e impulsa este tipo de reconocimientos a los productos nacionales y por ello trabajamos mucho para promover este tipo de iniciativas”, subrayó.

A la hora de evaluar como beneficia la DO a los productores remarcó que “además del reintegro a las exportaciones que pueden percibir por el sello de DO (0.5%), está la protección de la marca”. Sobre este punto comentó que “hay muchos casos de gente que comercializa cerezas diciendo que son de Los Antiguos cuando no es así. Ahora con la DO, se tiene un aval para frenar estas cosas”.

Por otra parte, subrayó que otro beneficio importante es el reconocimiento “a un lugar y a una forma de producir cerezas”. Por ello recalcó que “esta distinción no solo protege la identidad y calidad de las cerezas del valle, sino que también impulsa su posicionamiento competitivo en los mercados”.

cereza logo los antiguos.jpg El logo de DO de Los Antiguos.

Este reconocimiento se enmarca en la Ley N.º 25.380, modificada por la Ley N.º 25.966, que regula el régimen legal para las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios en la Argentina.

Un trabajo de largo aliento

La propuesta comenzó a gestarse en 2011, a partir de un trabajo conjunto entre el INTA y la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Los Antiguos, en el marco de unas jornadas sobre certificaciones de origen organizadas con el entonces Ministerio de Agricultura. En 2017, productores e instituciones locales comenzaron a participar de la iniciativa nacional “Cerezas Sello Argentino”, lo que reforzó el interés por destacar las particularidades propias de la cereza local. Fue entonces cuando la Cooperativa El Oasis y la empresa Southerncrops by Río Alara solicitaron al INTA que acompañara la iniciativa. Desde la AER se comenzó a reunir la información necesaria para avanzar con el trámite ante el Ministerio y se convocó al resto de las instituciones locales: CAP, MINPRO, Municipalidad, Concejo Deliberante y SENASA.

Esta certificación tiene un fuerte arraigo territorial, tanto en lo natural como en lo histórico y humano. El factor humano es central para mantener la tipicidad y las cualidades distintivas de la "Cereza del Valle de Los Antiguos - Patagonia". Los productores locales han sabido adaptar sus conocimientos al entorno, incorporar mejoras tecnológicas y transmitir ese saber a las nuevas generaciones. Con una trayectoria de más de 50 años, la cereza de Los Antiguos ha construido una reputación basada en la calidad y la tradición. Reconocida en mercados internacionales y nacionales, la localidad es considerada la Capital Nacional de la Cereza y, desde fines de los años 80, es sede de la Fiesta Nacional de la Cereza.

En noviembre de 2023, la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios recomendó su reconocimiento formal, que llegó este 9 de abril.