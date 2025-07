Importaciones de manzanas se disparan 130%: lo que no te dicen del mercado local

Este crecimiento de las importaciones ha generado distintas lecturas en el sector frutícola. Mientras que para algunos actores se trata simplemente de un fenómeno coyuntural y sin incidencia real, otros expresan una preocupación creciente, especialmente si el atraso cambiario actual se mantiene o se profundiza. La apreciación del peso argentino frente al dólar hace que importar resulte más barato, lo que incentiva el ingreso de productos del exterior. A su vez, este contexto perjudica las exportaciones argentinas, ya que los productos locales pierden competitividad en los mercados internacionales, una preocupación central para los productores regionales.

Un importante empresario frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, consultado sobre la situación, manifestó que las importaciones no afectan directamente al negocio. “Nosotros somos aperturistas, no nos molesta la competencia externa. Lo que sí reclamamos son reglas de juego claras y parejas”, sostuvo. Y agregó: “Tenemos distorsiones muy marcadas, no solo en el tipo de cambio, sino también en la política monetaria, fiscal y laboral. Todo eso afecta la competitividad, tanto al exportar como cuando competimos contra productos importados”.

Evolución mensual y cifras históricas

Cuando se observa la evolución de las importaciones mes a mes, se nota un cambio respecto a los años anteriores. En 2023 y 2024, no hubo ingresos de manzana en los meses de enero y febrero. Sin embargo, este 2025, las importaciones comenzaron a registrarse a principios de año, lo que generó cierto nerviosismo inicial en algunos sectores del mercado. Aunque el volumen de este semestre supera al de cualquier otro de los últimos diez años, el comportamiento de la oferta local no se ha visto alterado. Las góndolas continúan abasteciéndose mayoritariamente con producción nacional, y los consumidores todavía optan por las manzanas locales, tanto por disponibilidad como por precio.

Según datos del Mercado Central de Buenos Aires, tomados en las operaciones del día de ayer - 3 de julio de 2025- el precio mayorista del kilo de manzana Red Delicious importada de Chile, calidad "elegida" y tamaño 080/100, se ubicó en un promedio de 2.611 pesos, un valor considerablemente más alto que el de las manzanas nacionales. En comparación, la manzana local tenía un precio promedio de 1.438 pesos, y un valor máximo de hasta 2.200 pesos por kilo.

Estas diferencias de precios refuerzan la idea de que las importaciones, por ahora, no constituyen una verdadera competencia para el producto argentino en el mercado interno. Lejos de desplazar a la producción nacional, se mantienen como una alternativa limitada y de nicho, probablemente orientada a segmentos que priorizan ciertas variedades, calidad o estética del producto.

¿Qué esperar hacia adelante?

Pese a la escasa relevancia actual de las importaciones, el sector no descarta un escenario más desafiante en el segundo semestre, especialmente si el tipo de cambio oficial sigue retrasado frente a la inflación y no se produce un reacomodamiento de variables macroeconómicas clave. “Si el dólar sigue atrasado y la política económica no se ajusta a la realidad global, es muy probable que las importaciones crezcan en 2026”, advierten fuentes privadas. En ese contexto, la manzana argentina podría perder aún más competitividad, no solo en el exterior sino también en su propio mercado.

El récord de importaciones de manzanas en el primer semestre de 2025 no debe interpretarse como un cambio de paradigma en el abastecimiento del mercado interno. A pesar del crecimiento relativo, los números absolutos son bajos y la oferta nacional sigue siendo la gran protagonista en las góndolas. Sin embargo, el fenómeno pone sobre la mesa cuestiones estructurales que preocupan al sector: tipo de cambio, competitividad, presión fiscal y distorsiones macroeconómicas que, si no se corrigen, podrían abrir la puerta a una mayor penetración de productos importados en el mediano plazo.