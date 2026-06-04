Mayo golpeó al puerto de San Antonio Este con una fuerte caída de los embarques

La menor producción de peras y manzanas, sumada al desvío de cargas hacia otros puertos y mercados, profundizó el retroceso de la actividad exportadora.

Las exportaciones realizadas a través del puerto de San Antonio Este (SAE) volvieron a mostrar signos de deterioro durante la presente temporada, consolidando una tendencia negativa que amenaza con cerrar la campaña 2026 con uno de los niveles más bajos de actividad de los últimos años.

Si bien durante los primeros meses del año los embarques habían mostrado una evolución favorable en comparación con algunos registros recientes, las estadísticas privadas correspondientes al cierre de mayo reflejan un escenario mucho menos alentador. Los datos suministrados por la terminal portuaria Patagonia Norte (TPPN) indican que al 31 de mayo se exportaron por el puerto rionegrino poco más de 95.200 toneladas de frutas, volumen que representa una caída interanual del 8% respecto de igual período de 2025, cuando las colocaciones habían alcanzado cerca de 104.100 toneladas.

La pera sigue liderando, pero también retrocede

La pera volvió a consolidarse como el principal producto exportado por la terminal marítima, concentrando más del 90% de la oferta exportable que sale por el puerto. Durante los primeros cinco meses del año se embarcaron aproximadamente 82.600 toneladas de esta fruta, cifra que refleja una disminución del 7,7% en relación con el mismo período de la temporada anterior.

La situación resulta aún más compleja en el caso de la manzana. Según las estadísticas relevadas, las exportaciones de esta fruta registraron una caída superior al 37% interanual, una de las contracciones más importantes observadas en los últimos años para este segmento.

Detrás de estos números aparecen varios factores que explican el retroceso de la actividad portuaria. El principal está vinculado a las menores cosechas registradas durante la presente campaña, especialmente en el caso de la manzana y, en menor medida, de la pera. Las condiciones productivas afectaron la disponibilidad de fruta para exportación, reduciendo significativamente los volúmenes destinados a los mercados externos.

Sin embargo, la menor producción no es el único problema que enfrenta San Antonio Este. Desde hace varios años se viene observando una sostenida migración de la oferta exportable hacia otros puntos de salida. Parte importante de la fruta del Alto Valle y de otras regiones productivas está siendo canalizada a través de los puertos de Buenos Aires y de terminales chilenas, mientras que también crecen las exportaciones terrestres hacia mercados latinoamericanos, especialmente Brasil.

Esta combinación de menor producción y pérdida de participación logística continúa erosionando el volumen de cargas que históricamente caracterizó al puerto rionegrino.

Mayo registró el derrumbe más pronunciado de la temporada

Mayo fue, sin dudas, el mes que expuso con mayor claridad la magnitud del problema. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la TPPN, durante mayo de 2026 se embarcaron poco más de 10.900 toneladas, una cifra que representa una caída del 50% respecto de mayo de 2025, cuando los despachos habían alcanzado cerca de 22.100 toneladas.

La pera volvió a explicar gran parte de esta retracción. Las exportaciones de esta fruta totalizaron durante mayo unas 8.400 toneladas, frente a las 17.500 toneladas registradas en igual mes del año pasado. El descenso interanual alcanza así el 52%.

pera cosecha williams 54e12a5f669966de1ba25648f76edb9744dd261e61bd77be_840 Las mermas productivas registradas durante la presente cosecha redujeron significativamente los envíos de peras y manzanas hacia los mercados de ultramar.

En el caso de las manzanas, la tendencia fue similar. Durante mayo de este año se embarcaron unas 2.100 toneladas, mientras que en mayo de 2025 las exportaciones habían rondado las 4.000 toneladas.

Los números evidencian las dificultades que atraviesa actualmente el puerto de San Antonio Este para sostener niveles competitivos de actividad. La caída de los volúmenes exportados vuelve a ubicar a la terminal en registros mínimos dentro de la serie de los últimos años, situación que genera preocupación tanto en el sector frutícola como en la actividad logística vinculada al comercio exterior regional.

Las perspectivas para las próximas semanas tampoco aparecen como favorables. Con la campaña de ultramar prácticamente definida y gran parte de los programas comerciales ya ejecutados, existen escasas posibilidades de que los embarques puedan recuperarse lo suficiente como para revertir el saldo negativo acumulado durante el primer semestre.

De mantenerse la tendencia observada hasta mayo, todo indica que la temporada 2026 concluirá nuevamente con números rojos para el puerto de San Antonio Este, consolidando un escenario que combina menores cosechas, pérdida de cargas y una creciente competencia de otras alternativas logísticas para la exportación de frutas del Valle.

FUENTE: TPPN con aportes de Redacción +P.