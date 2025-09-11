El mapa mundial de la carne vacuna se redibuja en 2025

El mapa mundial de la carne vacuna atraviesa en 2025 una etapa de fuerte reconfiguración. Precios históricamente altos, una contracción general de la producción y crecientes tensiones comerciales y sanitarias están marcando el pulso de una industria esencial para la seguridad alimentaria global.

Un reciente informe de RaboResearch, “Global Beef Quarterly Q3 2025”, publicado en septiembre, ofrece una radiografía de un sector en transición, en el que los productores enfrentan oportunidades y desafíos sin precedentes. El estudio advierte que, pese a incrementos puntuales en algunos países, la producción mundial de carne vacuna caerá 2% este año, consolidando una tendencia de oferta restringida que choca con una demanda firme en varios mercados.

En la primera mitad de 2025, los precios del ganado en el Hemisferio Norte alcanzaron niveles récord. Estados Unidos y Canadá comenzaron a mostrar signos de moderación en el verano, lo que sugiere un posible enfriamiento. En contraste, en el Hemisferio Sur los valores continúan al alza, impulsados por la menor disponibilidad de carne norteamericana y una leve mejora de la demanda en China.

“Los movimientos de precios en Estados Unidos tienen un efecto inmediato en Sudamérica”, subraya el informe. La interdependencia de los mercados se ha vuelto más evidente: cuando la oferta estadounidense cae, países como Brasil, Uruguay y Argentina reciben mayor atención de importadores globales.

En términos de producción, la tendencia general es de contracción. Europa retrocedió 5% interanual, Nueva Zelanda se desplomó 17% y Estados Unidos cayó 5% en el segundo trimestre. Solo Australia (+11%) y China (+7%) aportaron crecimiento. El balance mundial es negativo: una baja de 1% en el primer semestre, y una proyección de -2% para todo 2025.

Brasil: un gigante bajo presión

Brasil, mayor exportador mundial de carne bovina, enfrenta un panorama complicado. La imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos en agosto —un 40% adicional a los ya existentes— amenaza con frenar su récord exportador.

Hasta junio, Brasil había colocado en EE. UU. 336,000 toneladas, cifra sin precedentes. Pero RaboResearch proyecta que, en adelante, los envíos caerán entre 10,000 y 15,000 toneladas por mes, justo cuando la demanda estacional estadounidense comienza a desacelerarse tras el verano.

Ganadería Cebu brasil 2 Algunos productores de Brasil han optado por liquidar hembras para mejorar flujo de caja, tras años de precios deprimidos de los terneros.

El golpe no es solo externo. El mercado interno brasileño también se resiente: la disponibilidad de carne cayó 2.2% en el primer semestre, con alrededor de 83,000 toneladas menos en góndolas y carnicerías. Los consumidores locales enfrentan precios más altos y menor acceso, en buena medida porque los procesadores priorizaron los envíos a EE. UU.

La situación de la oferta ganadera agrava el panorama. Mato Grosso, el estado líder en producción, registró la mayor caída histórica en la cría de terneros: -4.27% en la primera mitad del año. Además, la proporción de vacas reproductivas bajó a un mínimo de 61.3% del rodeo hembra, lo que compromete el futuro crecimiento del rebaño.

Algunos productores han optado por liquidar hembras para mejorar flujo de caja, tras años de precios deprimidos de los terneros (2021-2024). El resultado: una oferta más restringida a corto plazo y un riesgo de menor disponibilidad a mediano plazo.

A pesar de ello, los precios muestran una recuperación vigorosa. En julio, los terneros subieron 39% interanual, los costos de alimentación bajaron 14% y el ganado en pie se apreció 31%. Todo indica que los márgenes seguirán siendo positivos, limitando cualquier caída fuerte de precios.

Estados Unidos: menos ganado, más carne importada

En EE. UU., la faena caerá 6% en 2025, el mayor descenso interanual desde 2014. Se trata de una baja de 2 millones de cabezas, aunque el país compensa con canales de mejor calidad y mayor peso. Un 84.3% de las canales de novillos y vaquillas recibió clasificación USDA Prime o Choice entre enero y julio, un récord histórico.

Aun así, la producción total cayó 2% en los primeros siete meses del año. Para cubrir el déficit, las importaciones crecieron con fuerza: 25% en el primer semestre. Brasil lideró el crecimiento con un alza de 107%, seguido por Australia (+35%) y Uruguay (+51%).

Las importaciones totales podrían alcanzar 2.5 millones de toneladas, un récord absoluto. En contraste, las exportaciones estadounidenses se contraen: los envíos a China cayeron 40% por trabas regulatorias, y el total proyectado para 2025 se reducirá 10%.

El negocio está partido en dos. Por un lado, los criadores de vacas y terneros y los corrales de engorde registran márgenes récord: más de USD 600 y USD 400 por cabeza, respectivamente. Por otro, los procesadores enfrentan márgenes brutos en mínimos de 13 años, golpeados por el costo del ganado y la desaceleración de la carne al por mayor.

Oceanía: entre la bonanza y la restricción

Australia es uno de los grandes ganadores del 2025. Favorecido por el clima, el país aumentó su producción un 11% interanual en el segundo trimestre, batiendo récords de exportación. En julio envió 150,435 toneladas, con crecimientos notables a China (+43%), EE. UU. (+23%) y Corea del Sur (+9%).

El dinamismo, sin embargo, también trae desafíos. China activó en julio una cláusula de salvaguarda por exceso de importaciones, y Corea del Sur podría hacer lo mismo. Los exportadores australianos deberán diversificar mercados y prepararse para restricciones temporales.

carne australia China activó en julio una cláusula de salvaguarda por exceso de importaciones por pedido de su industria.

En Nueva Zelanda, la historia es diferente. La producción cayó 16.6% interanual en el segundo trimestre, debido a la menor disponibilidad de ganado. La faena cayó 15% y las exportaciones 11%, aunque el valor de los envíos alcanzó un récord: NZD 11.17/kg FOB en abril.

El nuevo arancel del 15% impuesto por EE. UU. en agosto amenaza la competitividad neozelandesa frente a Australia, que solo enfrenta un 10%. Sin embargo, la fuerte demanda estadounidense por recortes magros respalda precios firmes en la puerta de granja.

China: una recuperación que avanza con cautela

El gigante asiático atraviesa una lenta pero consistente recuperación. Los precios del ganado en pie aumentaron 9% en el segundo trimestre y los minoristas 7%, revirtiendo el mínimo registrado en marzo.

La baja en los costos de alimentación devolvió márgenes positivos a los productores, aunque la liquidación previa de vacas redujo el rebaño en 2.1% interanual, el nivel más bajo en tres años. Eso limitará la oferta en el mediano plazo.

En el primer semestre, las importaciones cayeron 9%, con Australia compensando parcialmente la menor presencia de EE. UU. La investigación antidumping china sobre carne importada fue aplazada hasta noviembre, dando un respiro temporal al mercado. RaboResearch espera una recuperación parcial en la segunda mitad del año, pero sin alcanzar los volúmenes de 2024.

Canadá: sequía y precios históricos

Canadá enfrenta un escenario complejo. En junio, 34% del territorio estaba afectado por la sequía, lo que frena la reconstrucción de los rebaños y encarece la alimentación.

A pesar de ello, los precios del ganado suben de forma sostenida, impulsados también por la fortaleza del mercado estadounidense. Los valores de terneros y ganado de engorde superan las expectativas estacionales, dando oxígeno a los productores pero presionando a los consumidores.

Europa: escasez, precios altos y enfermedades

La producción en la UE27 y Reino Unido cayó 3.7% interanual en los primeros cinco meses del año. Los altos precios han incentivado la faena temprana de animales jóvenes, lo que podría aliviar el déficit actual, pero reducirá la oferta futura. El precio promedio de la canal subió 34% interanual en la semana 30, reflejando la fuerte presión del mercado.

A este contexto se suman brotes sanitarios. La lengua azul persiste en Reino Unido, afectando lecherías y ganaderías de carne. En junio, la enfermedad de la piel nodular apareció por primera vez en Italia (40 casos en Cerdeña) y Francia (51 cerca de la frontera suiza), lo que derivó en restricciones de importación de productos bovinos por parte de terceros países.

México: entre la plaga y la diversificación comercial

La presencia del Gusano Barrenador del Nuevo Mundo mantiene suspendidas las exportaciones de ganado vivo a EE. UU. La plaga ha generado restricciones internas de movimiento, reduciendo la disponibilidad en zonas clave y elevando los precios del ganado a máximos históricos en mayo.

ganadería terneros México este año ha perdido parte importante del mercado de EE. UU.

En materia de carne, México ha diversificado proveedores. Mientras las importaciones desde EE. UU. bajaron 13.6%, las provenientes de Brasil se triplicaron: de 14,000 toneladas en el primer semestre de 2024 a 45,000 en el mismo período de 2025.

¿Qué significa todo esto para el consumidor?

El consumidor final es uno de los grandes afectados por esta coyuntura. En Brasil, la menor disponibilidad interna se traduce en precios más altos y un cambio en la canasta de cortes. En Europa, los consumidores pagan un 34% más por la carne respecto al año pasado, en un contexto inflacionario ya complejo.

En China, los precios minoristas suben de manera moderada, pero la oferta limitada podría presionar hacia arriba en los próximos meses. En Norteamérica, aunque la calidad de la carne se mantiene alta, los precios en góndola muestran alzas constantes, y los márgenes de los procesadores se achican.

El impacto es desigual: mientras en países desarrollados se absorbe con mayor facilidad, en economías emergentes los consumidores deben ajustar su dieta, sustituyendo carne bovina por alternativas más económicas como pollo o cerdo.

La conclusión de RaboResearch es clara: la ganadería mundial atraviesa un periodo de volatilidad estructural. La combinación de oferta restringida, precios altos, tensiones comerciales y riesgos sanitarios configura un entorno complejo.

carne en supermercados Los consumidores sentirán la presión de los precios en las góndolas.

A corto plazo, los productores que logren sostener márgenes positivos se beneficiarán de precios firmes. Sin embargo, la presión sobre procesadores y consumidores seguirá aumentando.

A mediano plazo, la capacidad de reconstruir rebaños en regiones afectadas por sequía o liquidaciones previas será decisiva. También lo será la resolución de disputas comerciales y el manejo sanitario en Europa y México.

Lo que parece seguro es que el mercado de la carne de res seguirá siendo uno de los más dinámicos —y desafiantes— del sistema alimentario global en lo que resta de la década.

Fuente: RaboResearch con aportes de Redacción +P.